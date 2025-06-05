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川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

觀光簽證速件收費 擬加收千元

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普政府正考慮對加速安排簽證面談預約的觀光客和其他非移民簽證申請者收取1000元的費用。圖為遊客乘坐觀光巴士在紐約曼哈頓遊玩。(路透)
川普政府正考慮對加速安排簽證面談預約的觀光客和其他非移民簽證申請者收取1000元的費用。圖為遊客乘坐觀光巴士在紐約曼哈頓遊玩。(路透)

國務院內部備忘錄顯示，川普政府正考慮對加速安排簽證面談預約的觀光客和其他非移民簽證申請者收取1000元的費用，但政府律師對此計畫提出警告，恐有法律問題。 

路透報導，持觀光簽證和其他非移民簽證入境美國的個人必須支付185元的簽證處理費，而國務院考慮額外收取1000元的速件處理費。

路透記者看到的備忘錄顯示，速件費用調漲計畫最快可能12月實施。國務院目前並未提供觀光簽證快件的付費服務，只有碰到緊急狀況時可申請加快預約。

先前未曾報導過的簽證預約費用方案，與川普總統提議的「金卡」計畫同時提出，金卡計畫為在美投資至少500萬元的人士提供居留權，作為取得美國公民身分的快速途徑之一，並取代現有的EB-5投資移民方案。

備忘錄表示，國務院法律團隊認為，速件收費方案被白宮預算辦公室或在法院被駁回的「風險很高」。

備忘錄指出，速件處理費在基本服務費用外額外收取，「違反最高法院先前的判例」。 

對於路透的報導，國務院發言人表示，不予評論內部文件和通訊。 

發言人表示，「國務院動態安排非移民簽證面談預約，我們正不斷努力改善全球運作」。 

川普總統1月20日上任以來，強力打擊移民，包括撤銷部分學生簽證，並加強審查所有簽證申請人。

國務院最新年度報告顯示，國務院在2023財年簽發1040萬張非移民簽證，其中包括590萬張觀光簽證。 

世界旅遊觀光協會(World Travel and Tourism Council)5月表示，由於川普的反移民政策和美元走強，促使外國遊客選擇其他目的地，估計今年的美國國際旅遊支出將減少約7%。

學生簽證 國務院 移民

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