我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

川普母校 紐約軍校陷困境 中國富豪接手整頓

記者胡玉立／綜合報導
川普總統的高中母校紐約軍校因持續沒落，中國上海光華教育集團董事長魯育宗接手收購。 (美聯社)
川普總統的高中母校紐約軍校因持續沒落，中國上海光華教育集團董事長魯育宗接手收購。 (美聯社)

川普總統的高中母校紐約軍校(New York Military Academy)2015年曾因破產首度賣給中國買家莫天全；10年後，紐約軍校再次易主，接手收購的是總部位於中國上海的光華教育集團董事長魯育宗。這所持續沒落的學校，能否由第二位中國企業家重振旗鼓，備受關注 。

紐約軍校成立迄今136年，座落在紐約州康沃爾郡(Cornwall)小鎮，距離紐約市以北約90分鐘車程。該校與政府沒有任何關聯，但1月20日該校20多名學員曾在川普總統的鼓掌和微笑注目下，參與川普就職遊行活動。

華爾街日報報導，紐約軍校前途和其破損的百年老建築屋瓦一樣岌岌可危；該校目前僅有50名學員。但在2月康沃爾郡鎮議會會議上，當地人士得知該校已易主，新東家是現年56歲、在中國創辦一系列私校的教育家魯育宗(Lu Yuzong，英文名Allen Lu)，他已提出整頓計畫，希望將學生人數最終增至1500人。據紐約軍校官網介紹，魯育宗目前擔任該校董事會主席。

魯育宗是第二位試圖扭轉紐約軍校前景的中國富豪。2015年，在中國經營知名「搜房」房地產網站的莫天全(Vincent Tianquan Mo)，曾以非營利組織「自然保護研究中心」(Research Center on Natural Conservation)名義，用1580萬元收購該校，使其免於破產。

根據校方提交的最新稅務申報，莫天全收購該校八年後，紐約軍校累計負債780萬元。幾年前的申報文件顯示，疫情對招生和財務狀況造成影響。

華爾街日報報導，由於該校所有權結構複雜且不透明，涉及從中國到美國的資金流動，此時中國企業家將資金轉移出境可能面臨挑戰；美國的稅收和教育相關法規本身，也可能會讓問題更加複雜化。

魯育宗具中國復旦大學金融學博士學位，在中國擁有十多所私校，是經驗豐富的辦校者。魯育宗鮮少接受媒體採訪，2017年他曾向介紹復旦大學成功校友的雜誌表示，希望改革中國教育，為學生和家長提供公校以外的選擇。

川普曾在他的第一本書「交易的藝術」(Trump: The Art of the Deal)一書中提到，他13歲時，父親決定送他去紐約軍校，他在那裡「學到了紀律的重要性，以及如何將進取心轉化為成就」。

川普 華爾街 疫情

上一則

陸軍部長：無人機攻勢 美軍恐無力招架

下一則

國會預算處報告：又大又美預算案 聯邦赤字將再增2.4兆

延伸閱讀

川普簽令 禁止哈佛外籍新生簽證申請、暫停入境

川普簽令 禁止哈佛外籍新生簽證申請、暫停入境
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」
川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪

川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪

熱門新聞

美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54
特斯拉執行長馬斯克，攝於2月。（路透資料照片）

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

2025-05-29 01:40
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
國務卿魯比歐28日晚間宣布，將與國土安全部合作著手吊銷與中國共產黨有關或就讀關鍵領域的中國留學生簽證。圖為檔案照片。（歐新社）

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

2025-05-29 08:33
哈佛畢業生在校長加伯上台時發出歡呼。(路透)

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

2025-05-29 12:45

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留