我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

馬斯克再轟大又美法案「惡心」：國會正讓美國破產

編譯陳韻涵／綜合報導
在馬斯克(右二)抨擊眾院通過的「又大又美開支法案」後，眾院議長強生(左)表示，他已與馬斯克通話，馬斯克的評論「大錯特錯」。圖為馬斯克去年12月5日在強生陪同下拜訪眾議員。(美聯社)
在馬斯克(右二)抨擊眾院通過的「又大又美開支法案」後，眾院議長強生(左)表示，他已與馬斯克通話，馬斯克的評論「大錯特錯」。圖為馬斯克去年12月5日在強生陪同下拜訪眾議員。(美聯社)

川普政府的政府效率部(DOGE)前主管馬斯克(Elon Musk)離開白宮後，再度砲轟川普總統的「又大又美開支法案」，形容這項稅收政策與預算法案讓人「忍無可忍」、「惡心」。對此，白宮發言人回應，馬斯克的評論不會改變川普的決定；眾院議長強生(Mike Johnson)則批評馬斯克「大錯特錯」。

馬斯克3日在「X平台」發文道，「對不起，但我真的受不了了。這份龐大、離譜、塞滿濫用經費的國會支出法案，是個令人惡心的惡行。那些投下贊成票的人，你們該感到羞愧：你們知道自己做錯了，你們心知肚明」。

「今日美國報」報導，這是馬斯克離開華府後數日，對川普政府預算法案的最新評論，直言他擔心該法案會讓政府赤字增加。川普5月30日才在白宮橢圓形辦公室歡送馬斯克卸下政府特別雇員職務。

上述法案5月在眾院僅獲共和黨議員的支持，此法案將延長川普2017年的減稅政策，對小費收入和加班費實施新的稅收減免，改革俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，以及俗稱「糧食券」(food stamp)的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)，加強邊境安全並調高軍費等。

無黨派組織「國會預算處」(CBO)估計，「又大又美法案」將在未來十年增加3兆8000億元國債。

馬斯克在X平台的後續發文中寫道，「這將讓原已龐大的預算赤字驟增至2兆5000億元(!!!))，並讓國民背負難以承受的債務負擔。國會正在讓美國破產」。他表示，「明年11月，我們要開除背叛美國人民的所有政客」。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)3日下午在例行記者會中說：「總統已經知道馬斯克對這項法案的立場，這不會改變總統的觀點及政策方向。」

政治新聞網站Politico報導，眾院議長強生表示，他2日與馬斯克通話20幾分鐘，馬斯克「似乎理解」這項法案。

強生說，考量兩人通話的內容，馬斯克的評論「大錯特錯」，他在X平台上的措辭「非常遺憾且令人訝異」。

強生坦言，又大又美法案中針對電動車的條款會影響馬斯克的業務，但「這並不是針對他個人的問題」。

馬斯克 川普 白宮

上一則

中嚴控稀土出口 全球汽車廠警告：數周內恐關門

下一則

美中貿易談判下一步 中擬要求買美方管制晶片

延伸閱讀

馬斯克轟川普支出法案 兩人緊張關係浮上檯面

馬斯克轟川普支出法案 兩人緊張關係浮上檯面
馬斯克Neuralink募6.5億元 腦機介面進入臨床試驗

馬斯克Neuralink募6.5億元 腦機介面進入臨床試驗
馬斯克爆捐精給日本女歌手 濱崎步被點名罕親自回應

馬斯克爆捐精給日本女歌手 濱崎步被點名罕親自回應
才退出政治圈 馬斯克為xAI卯勁籌資數十億美元

才退出政治圈 馬斯克為xAI卯勁籌資數十億美元

熱門新聞

美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54
特斯拉執行長馬斯克，攝於2月。（路透資料照片）

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

2025-05-29 01:40

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘