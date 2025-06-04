馬斯克再轟大又美法案「惡心」：國會正讓美國破產

在馬斯克(右二)抨擊眾院通過的「又大又美開支法案」後，眾院議長強生(左)表示，他已與馬斯克通話，馬斯克的評論「大錯特錯」。圖為馬斯克去年12月5日在強生陪同下拜訪眾議員。(美聯社)

川普 政府的政府效率部(DOGE)前主管馬斯克 (Elon Musk)離開白宮 後，再度砲轟川普總統的「又大又美開支法案」，形容這項稅收政策與預算法案讓人「忍無可忍」、「惡心」。對此，白宮發言人回應，馬斯克的評論不會改變川普的決定；眾院議長強生(Mike Johnson)則批評馬斯克「大錯特錯」。

馬斯克3日在「X平台」發文道，「對不起，但我真的受不了了。這份龐大、離譜、塞滿濫用經費的國會支出法案，是個令人惡心的惡行。那些投下贊成票的人，你們該感到羞愧：你們知道自己做錯了，你們心知肚明」。

「今日美國報」報導，這是馬斯克離開華府後數日，對川普政府預算法案的最新評論，直言他擔心該法案會讓政府赤字增加。川普5月30日才在白宮橢圓形辦公室歡送馬斯克卸下政府特別雇員職務。

上述法案5月在眾院僅獲共和黨議員的支持，此法案將延長川普2017年的減稅政策，對小費收入和加班費實施新的稅收減免，改革俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，以及俗稱「糧食券」(food stamp)的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)，加強邊境安全並調高軍費等。

無黨派組織「國會預算處」(CBO)估計，「又大又美法案」將在未來十年增加3兆8000億元國債。

馬斯克在X平台的後續發文中寫道，「這將讓原已龐大的預算赤字驟增至2兆5000億元(!!!))，並讓國民背負難以承受的債務負擔。國會正在讓美國破產」。他表示，「明年11月，我們要開除背叛美國人民的所有政客」。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)3日下午在例行記者會中說：「總統已經知道馬斯克對這項法案的立場，這不會改變總統的觀點及政策方向。」

政治新聞網站Politico報導，眾院議長強生表示，他2日與馬斯克通話20幾分鐘，馬斯克「似乎理解」這項法案。

強生說，考量兩人通話的內容，馬斯克的評論「大錯特錯」，他在X平台上的措辭「非常遺憾且令人訝異」。

強生坦言，又大又美法案中針對電動車的條款會影響馬斯克的業務，但「這並不是針對他個人的問題」。