社安金更新直接存入帳戶資料 須臨櫃辦理 上百萬人將多跑一趟

聯邦新政策將使每年造訪社安局辦公室的人數，增加200萬人。(路透)

社會安全局的一項新政策，將使每年親自前往社安局辦公室更新直接存入帳戶(direct deposit)資料的受益人增加200萬人次，但約25%的受益人必須開車至少一小時才能抵達社安局辦公室。

「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)報導，智庫「預算與政策優先項目研究中心」(CBPP)分析，約25%的老人住在距離社安局辦公室車程逾一小時的地點，另有50%的老人在不塞車的前提下，必須開車至少33分鐘，才能抵達社安局辦公室。

CBPP表示，這項政策變化每年將增加逾100萬小時的旅行時間。

社安局持續與川普 政府的政府效率部(DOGE)合作，致力透過新的直接入帳規定遏制詐欺。

官員表示，2023年以來，社安局的直接入帳詐欺指控「明顯增加」。

社安局今年3月針對直接入帳政策，加強實施詐欺保護措施；3月29日至4月26日，新政策標記2萬多組社安號，這些人透過電話提出的直接入帳請求，未能通過多項詐欺指標安全檢查。

官員表示，在被標記的直接入帳交易中，約61%至72%的個人從未重新提出他們的請求，這是一個「強而有力的指標」，表明其中可能存在不法。

社安局估計，強化措施可避免約1990萬元的損失。

倡議者表示，考量詐領社安金 的規模相對小，這項改革有些「反應過度」；社安局則表示，約40%的直接入帳詐欺來自試圖更改直接入帳資料的電話。

去年初，社安局的反詐欺官員告訴「紐約時報 」，2023年到2024年間，約有2000名受益人的直接入帳資金被轉移。

CBPP的社會安全與身心障礙政策部主任羅米格(Kathleen Romig)表示，根據前述數據，代表僅800人遭遇電話直接入帳詐欺，但社安局要求約200萬名老人和身障人士親赴其辦公室辦理業務，以防堵社安金詐欺。

為確保福利金不被盜領，社安局將收緊受益人透過電話更改銀行資料的權限。

今年4月28日起，欲更改直接入帳資料的個人，需要登入或建立「我的社會安全」(My Social Security)線上帳戶並取得一次性代碼，接著才能撥打社安局的800電話。