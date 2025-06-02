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NBC：川普暗示哈佛「犧牲勞工」藉此爭取公眾支持

編譯陳韻涵／即時報導
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川普在社群平台「真實社群」發文提議，將原本撥給哈佛的30億元研究經費分配給全國各地職業學校，被右翼智庫稱許為照顧平民百姓，而非偏袒哈佛精英。(路透)
川普在社群平台「真實社群」發文提議，將原本撥給哈佛的30億元研究經費分配給全國各地職業學校，被右翼智庫稱許為照顧平民百姓，而非偏袒哈佛精英。(路透)

川普政府與哈佛大學的戰爭愈演愈烈，他試圖改變輿論風向並尋找新盟友；川普在懲罰常春藤菁英名校之際，承諾拉抬勞工階級的地位。

川普5月26日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文提議，將原本撥給哈佛的30億元研究經費分配給全國各地職業學校，「這對美國而言，是一項多麼偉大的投資，迫切需要！」

川普5月28日在白宮告訴記者，有了這筆經費，「便能打造世界上最好的職校」。

「國家廣播公司新聞網」(NBC)報導，尚不清楚川普的提議將如何實施、資金從何而來，以及如何分配。

教育專家認為，川普將世上最富裕大學的研究與低成本職校做比較，並選擇支持職校，堪稱明智之舉。

華府右翼智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)的教育政策副主任馬爾庫斯(Nat Malkus)表示：「從政治角度來看，這非常有效。川普透過社群平台的簡短發文表達他的喜好，他偏袒平民百姓，而非哈佛精英。」

川普長年抨擊精英大學脫離實際，未努力避免學生揹負學貸債務，甚至在當前衝突之際，點名哈佛大做文章。

川普政府近期指責哈佛未能解決反猶太主義問題，勒令哈佛改革招生與聘僱政策；當哈佛拒絕配合，川普便接連祭出懲罰，剝奪哈佛的免稅地位、削減近30億元研究經費，並禁止哈佛招收國際學生。

NBC分析，川普一系列行動的策略主軸，形同暗示哈佛的成就，是以犧牲美國勞工階級的利益為代價，藉此爭取公眾支持。

聯邦政府削減哈佛的經費主要用於健康研究，如癌症與肺部研究，而哈佛向來認為這些研究非常重要。

哈佛大學校長加伯(Alan Garber)接受「全國公共廣播電台」(NPR)訪問時，質疑川普的作為。他說：「真正的問題是，聯邦政府從研究支出中獲得多少價值。大量研究表明，人民受益良多。」

改善職業教育向來是兩黨政府的政策重點之一，川普屢次重申要將製造業工作帶回美國，他4月簽署一項行政命令，指示聯邦機構統籌職業和技術教育的國家策略。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)在任命聽證會上曾說，職校的價值極其重要，且要讓選擇職校的學生感受到實質鼓勵。

川普 哈佛大學 聯邦政府

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