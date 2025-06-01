我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州圓石市 男扔燃燒彈 挺猶集會多人燒傷

不滿川普關稅與移民政策 旅遊旺季到訪美遊客變少

輝達突圍 開發中國降規晶片 預期B30符合美方規範

編譯陳律安、科技組／即時報導
美國AI晶片銷中禁令重創輝達，傳出輝達有意藉由為中國市場開發新款符合美方規範的降規版AI晶片「B30」突圍。 （路透）
美國AI晶片銷中禁令重創輝達，傳出輝達有意藉由為中國市場開發新款符合美方規範的降規版AI晶片「B30」突圍。 （路透）

美國AI晶片銷中禁令重創輝達，傳出輝達有意藉由為中國市場開發新款符合美方規範的降規版AI晶片「B30」突圍，已吸引字節跳動、阿里巴巴與騰訊等中國雲端巨頭的興趣。

業界預料，輝達將委由台積電代工B30晶片，輝達藉此反攻中國市場，不僅為台積電再添新訂單，也為英業達、神達等與中國雲端業者往來較多的台灣代工廠增添接單動能。

科技媒體The Information報導，輝達正為中國市場研發新款AI晶片B30，將首度允許當地客戶串連多組晶片，打造效能更高的運算叢集，並且計劃今年生產超過100萬組B30。

輝達正飽受美國AI晶片銷中禁令所苦，上季更因而認列45億美元的庫存損失。輝達執行長黃仁勳多次公開喊話，強調出口管制應強化美國平台，而非把全球半數AI人才拱手送給對手。

黃仁勳認為，中國是全球數一數二大的AI市場，也是在全球獲得成功的跳板。全球半數AI研究員常駐中國，拿下中國市場的平台將引領全球。他預估，中國AI市場規模高達500億美元，美方的禁令將使得中國市場如今形同對美企關上大門。

黃仁勳憂心，輝達面臨與中國龐大AI開發者群體關係遭切斷的風險，並指出中國晶片產業已經發展精密，正在逼近美國的領先地位。

輝達因而一再針對中國市場調整晶片設計，以符合美國的晶片出口管制規範，在降低晶片效能規格的同時，盡力維持產品在當地市場的競爭優勢。

路透報導，輝達將為中國市場開發的全新的降規版AI晶片，採用最新一代的Blackwell架構，不會用到高頻寬記憶體（HBM）和台積電的先進封裝技術，售價預料介於6,500美元至8,000美元，遠低於H20的1萬至1.2萬美元。

The Information披露，B30將是能串連晶片統一運作的系統一環，已吸引字節跳動、阿里巴巴與騰訊等中國雲端大廠的興趣。

業界認為，B30晶片若獲得中國雲端大廠採用，將有助擴大AI伺服器代工委外。台廠中，英業達長期深耕中國雲端市場，打入四中國系雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，目前出貨中國雲端服務供應商客戶主要形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建）。英業達向來不評論客戶。不過，據了解，英業達目前陸系CSP廠最大客戶為字節跳動。

AI 輝達 台積電

上一則

紐時：白宮核協議提案交伊朗 稱符合德黑蘭利益

延伸閱讀

WSJ：美難擋中國科技進步 AI可能是下個反超領域

WSJ：美難擋中國科技進步 AI可能是下個反超領域
黃仁勳稱舊金山「景氣蓬勃」 Nvidia傳尋3萬平方呎辦公樓

黃仁勳稱舊金山「景氣蓬勃」 Nvidia傳尋3萬平方呎辦公樓
黃仁勳今年打算賣Nvidia逾8億元股票 為何迄今未出手？

黃仁勳今年打算賣Nvidia逾8億元股票 為何迄今未出手？
黃仁勳讚馬斯克為「非凡工程師」 機器人商機達上兆美元

黃仁勳讚馬斯克為「非凡工程師」 機器人商機達上兆美元

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋

佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分