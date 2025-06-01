ICE最大規模突襲 逮佛州上百移民

移民與海關執法局日前在佛州一處建築工地，一舉逮捕上百名非法移民。(取自佛州ICE)

移民與海關執法局(ICE )上月29日在佛羅里達州 一處建築工地，發動號稱川普就任以來單日最大規模突襲行動，一舉逮捕上百名非法移民 。

根據今日美國報(USA Today)報導，ICE鎖定佛羅里達州立大學(Florida State University)多克坎貝爾體育館(Doak Campbell Stadium)附近一處建築工地發動突襲行動，隨後國土安全部在社交平台發文證實：「逮捕100多名非法移民，其中有些人之前已被驅逐出境，另一些人則有犯罪前科。」並宣稱此為「一次針對性執法行動」。

報導指出，被逮捕的非法移民多來自墨西哥、委內瑞拉、尼加拉瓜和宏都拉斯，其中現年43歲的赫南德茲(Juan Carlos Hernandez)被捕後向現場記者喊冤表示自己沒有前科而且申請庇護：「我很難過，現在還不到我們離開的時候。」

盡管當天體感溫度高達華氏86度，但執法人員仍將這批無證客上銬，直接押進一輛無空調巴士，有些人身上毫無分文，有些人則擔心家人安全。

來自尼加拉瓜、現年30歲的艾羅利嘉(Pedro Arroliga)拿出居留證向記者表示，自己在當地已經定居兩年，原本接受執法人員檢查後表示他可以離開，結果同樣也被押進巴士。

緊鄰工地的佛羅里達州立大學有不少學生聚集圍觀，其中應屆畢業生索特(Caity Salter)目睹ICE執法人員頭戴面罩身穿迷彩服的執法過程後坦承：「有些人、有些建築工人被束帶綁住，排成一排，看到這一幕真的令人很不舒服。」

ICE突襲行動消息傳開，當地其他工地宣布停工，隨後執法行動影片在社群平台傳播，看到建築工人被束帶綁住、壓倒在地等候處置的場面，連建築承包商監工雷達米科(Ray D'Amico)也忿忿不平：「太令人憤怒了，簡直太荒謬。」

川普總統上任後推動大規模驅離非法移民行動，佛州州議會與州長德桑提斯(Ron DeSantis)也聯手擴大打擊非法移民力道，儼然成為全國處置非法移民最嚴厲的州。