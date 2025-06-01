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無證客「未登記」被控罪 法官難定罪

編譯潘勛／綜合報導
聯邦要求無證移民向國土安全部登記，還訂出罰則，但有些案件卻被法官駁回，因為登記機制不完整。(路透)
聯邦要求無證移民向國土安全部登記，還訂出罰則，但有些案件卻被法官駁回，因為登記機制不完整。(路透)

華盛頓郵報31日報導，司法部4月11日重新動用二戰時期的聯邦登記要求，威脅身處美國的無證移民要登記，未遵照辦理者就可能面臨刑事起訴，甚至被判處可觀刑期，並課罰金；但一些法官卻質疑此一方案，另判處司法部敗訴；移民權益推動團體警告說，移民向川普政府登記了，遭遞解的風險只怕更大。

司法部重啟的登記規定，是想完成川普總統行政命令訂定的目標。該規定強制14歲或以上的無證移民要提供指紋、住家地址；政府官員描述，該規定作為國家安全預警措施，容當局能更密切追蹤數以百萬計無證居留美國移民的行蹤。

4月11日，國土安全部創設新的移民登記表格，接下來檢方就用立法於1940年的法條，起訴全國數十名未能登記的民眾，這一罪名可處6個月有期徒刑，併課5000元罰金。

雖然大多數案件仍在司法審理的早期階段，但依1940年法律起訴的至少六起官司已被法官駁回，或者在法院質疑下由檢方撤回。只是有其他十多人已經認罪。

審理一些案件時，法官斥責檢察官動用已50多年未廣泛使用的法條，來針對幾周前還無法可循的人。

聯邦治安法官諾斯(Michael B. North)5月19日駁回對5位路易斯安納州民的指控，判決文寫道「沒有證據指出任何被告知道他們要按規定去登記…即使他們想，但直到最近也沒有任何機制，供他們那麼做」。

六名被告中，有一人在美國公民暨移民局(USCIS)，把新的登記表提上官網的那一天就去登記，結果被捕。

政府強勢動用年代久遠的移民法，想推動川普大規模遞解移民的施政；法官對這些案件的質疑，堪稱開啟新戰線，讓行政權與司法權因此發生對抗。

川普政府動用以往罕見的戰爭法律，把被指控為外國幫派成員的移民遞解出境；對此種做法，法院已暫時擋下，而且還下令，幾名男子未經正當法律程序就被驅逐出美國，政府要讓他們返國。執法當局宣稱，南方國界幾處廣大地帶已擴大為軍事區，因此幾十名移民誤入後，就被官方控告；新墨西哥州一名法官下令阻止政府這麼做。

聯邦要求無證移民向國土安全部登記，還訂出罰則，但有些案件卻被法官駁回，因為登記機...
聯邦要求無證移民向國土安全部登記，還訂出罰則，但有些案件卻被法官駁回，因為登記機制不完整。(歐新社)

移民 川普 司法部

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