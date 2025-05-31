申請哈佛學生簽證將全面審查社媒 帳號2狀態恐被質疑可信度

國務院通令駐外使領館立即對哈佛大學學生簽證申請人展開社媒「全面審查」。(路透)

白宮與精英學術機構的鬥爭正在加劇，國務院已通知美國領事館和大使館立即開始審查哈佛學生簽證 申請人的社群媒體 帳戶，找尋是否存在反猶太 主義內容，這項試行計畫可能會在全國大學實施。

不只學生 也涵蓋教職員、演講嘉賓

政治新聞網站Politico取得該份由美國務卿魯比歐(Marco Rubio)簽署、29日晚間發出的電報，內稱領事官員應「全面篩選所有以任何目的申請前往哈佛大學的非移民簽證申請人的線上狀態」，這項政策主要針對學生，但也將涵蓋哈佛大學教職員、研究人員、工作人員、客座演講嘉賓，且該政策將立即生效。

雖然過去早已加強審查申請人的社群媒體，但先前主要針對可能參與反以色列活動、在新學年回國的學生。該電報吹響了川普政府本周稍早一項提案的第一聲號角，該提案旨在擴大審查所有申請美國大學的外國學生的社群媒體，同時暫停新的學生簽證申請預約。

線上活動少、非公開帳號 可能被視為逃避審查

值得注意的是，國務院領導層希望領事官員考慮那些「缺乏線上活動、或設為私人或限制曝光度的社群媒體帳號，是否反映出申請人的迴避行為，以致其可信度存有質疑」。電報還指示領事官員告知社群媒體帳號設為私人的申請人，他們可能被視為逃避審查，並要求他們在「防止詐騙小組」(Fraud Prevention Unit)審查其案件期間將帳號改設為公開。

電報明確指出，反猶太主義、反猶太觀點是領事官員關注的重點，但並未明確指出什麼樣的反猶太主義行為會構成不予受理。電報稱，哈佛大學的審查程序「還將作為擴大簽證申請人篩選和審查範圍的試行計畫」，並且「該試行計畫將逐步擴大」，表明範圍可能會擴展到川普政府瞄準的其他大學。

新政策發布之際，白宮正與哈佛大學攤牌，指控其在加薩戰爭期間未能解決校園內的反猶太主義問題；而矛頭不僅針對反猶人士，魯比歐28日也宣布將開始積極撤銷部分中國留學生的簽證。