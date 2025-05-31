國安部公布逾500個「庇護轄區」 控妨礙遣返移民執法

國土安全部公布500餘個庇護轄區名單，指稱這些地方政府刻意阻撓川普的移民遣返政策。圖為科羅拉多州丹佛市在市政大樓懸掛歡迎移民橫幅的資料照片。(美聯社)

國土安全部 近日將全國500多個「庇護轄區」(sanctuary jurisdictions)列入名單，並已正式通知所在地地方政府，指其妨礙聯邦政府移民執法行動，同時要求上述機構停止阻撓川普 總統的移民遣返政策。但是一些支持川普政策的地方官員喊冤，因為他們的地區也被列入名單。

美聯社報導，國土安全部29日公布了一份包含全國500多個「庇護轄區」的名單，並正式知會名單上的機構，政府認為這些地區阻礙移民執法。國土安全部表示，名單上的每個轄區都將收到正式通知，名單則已公布在國土安全部網站上。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)表示，「這些庇護城市的政治人物為了保護暴力犯罪的非法移民 ，危害了美國人民和我們的執法部門。」

川普政府正持續鎖定被認為未充分協助移民和海關執法局(ICE)的社區、州及轄區，以兌現川普競選時打算將數百萬非法居留者驅逐出境的承諾。川普在4月28日更簽署行政命令，要求國土安全部部長與司法部長公布一份被認定阻礙聯邦移民法的州及地方轄區的名單並要求定期更新該名單。

名單包括人口稀少、很少接觸移民當局的郡，這些地區絕大部分居民都支持川普和其強硬移民政策。此外 。加州杭廷頓灘(Huntington Beach)也榜上有名，雖然該市提出訴訟挑戰加州庇護移民法令，今年還通過決議案宣告該市為「非庇護市」。市長伯恩斯(Pat Burns)說，該市刻意採取行動，明確表達非庇護市的立場，指名單應是「印錯」 或「嚴重錯誤」。

聯邦政府在執行移民法時，若與州及地方合作通常是透過與地方執法機構簽訂287(g)協議，這些協議讓地方執法機構承擔部分移民執法職責，以便大幅擴大ICE的執法能力。在川普執政期間，上述協議數量在短短數月內暴增，ICE目前約有6000名執法人員，主要負責尋找、逮捕及驅逐移民。透過依賴地方執法部門，ICE則可迅速擴大人員規模，以便執行川普的大規模驅逐政策。