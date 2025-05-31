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跟衛生部長唱反調 CDC建議兒童打新冠疫苗

編譯俞仲慈／綜合報導
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疾管局（CDC）堅持兒童仍應接種新冠疫苗，與衛生部長小甘迺迪的觀點相左，使家長相當困擾。（路透）
疾管局（CDC）堅持兒童仍應接種新冠疫苗，與衛生部長小甘迺迪的觀點相左，使家長相當困擾。（路透）

聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)日前剛宣布將兒童與孕婦排除在新冠疫苗每年施打範圍外，不過聯邦疾病防治中心(CDC)30日公布的最新疫苗建議，卻與小甘迺迪的政策大相逕庭。

CDC續供3800萬低收入兒童打疫苗

紐約時報報導，CDC仍主張出生6月至17歲健康未成年人接種新冠疫苗，但是加入「決策分享」(shared decision-making)新條款，亦即兒童及其照顧者可與醫師或醫院診所協商後再決定，同時仍會繼續提供全國3800萬名低收入兒童施打疫苗。

小甘迺迪27日宣布，除了年逾65歲以上老人以及慢性病患者，均不建議接種新冠疫苗，引起醫界與公衛界軒然大波，為了消除如排山倒海而來的反彈聲浪，衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)發布聲明為新政策辯護：「針對18歲以下健康兒童與孕婦的舊版新冠疫苗接種建議，已從CDC疫苗接種計畫刪除，同時CDC與聯邦衛生部仍鼓勵個人針對任何醫療決定與醫療院所進行溝通。」

不過衛生部改變疫苗政策仍未消除孕婦接種疫苗的不確定性，上周聯邦食品暨藥物管理局(FDA)將懷孕列為高風險，建議孕婦接種新冠疫苗，也與小甘迺迪的政策背道而馳，根據研究指出，孕婦感染新冠肺炎，發生死產、早產、住院或死亡機率隨之上升。

免疫管理協會(Association of Immunization Managers)首席醫療長費克斯(Michelle Fiscus)也強調罹患高風險疾病的孕婦必須接種疫苗：「否則會很令人擔憂。」

CDC官網針對妊娠和新冠疫苗，仍主張孕婦與產後婦女如果感染新冠「更有可能需要住院或接受重症治療」並嚴正警告：「嚴重的新冠肺炎可能導致死亡。」

衛生部限縮施打新冠疫苗範圍，加上削減禽流感疫苗研發經費等政策，被醫界視為一場「反疫苗戰爭」。

1新冠疫苗自費總額恐逾200元

目前尚不清楚私人健保公司與醫療補助計畫會如何處理孕婦施打新冠疫苗，據了解，一劑新冠疫苗自費約130元，加上付給醫療單位的醫療費，總額可能超過200元。

而且衛生部門政策朝夕令改，可能成為兒童在連鎖藥局接種疫苗的絆腳石，加上藥局諮詢缺乏隱私保障，各州藥師核定的服務範圍也有所不同，疫苗諮詢機構、Epstein Becker & Green律師事務所律師休斯(Richard Hughes IV )直言：「各州情況差異很大，肯定會出現一些問題。」

新冠疫苗 CDC 低收入

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