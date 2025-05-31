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又大又美法案暗藏「報復稅」最高達20%

記者顏伶如／綜合報導
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聯邦眾院上周通過的預算法案，包括一項鮮為人知的針對外國企業的「報復稅」(Revenge Tax)。圖為加州的中國公司TikTok。(歐新社)
聯邦眾院上周通過的預算法案，包括一項鮮為人知的針對外國企業的「報復稅」(Revenge Tax)。圖為加州的中國公司TikTok。(歐新社)

聯邦眾院上周通過的長達1000多頁的「又大又美」預算法案中，包括了一項鮮為人知的「報復稅」(Revenge Tax)，華爾街與金融專家紛紛表示憂心。

名稱「針對不公平外國稅收加強補救措施」(Enforcement of Remedies Against Unfair Foreign Taxes)的法案第899條(Section 899)規定，向美國企業訂有不公平「差別對待」(discriminatory)稅務政策的國家，該國公民或企業都將面臨加稅最高20%，就連被動收入(passive income)也要加稅，例如投資人在美國投資所獲得的利息與股息等。

被開徵「報復稅」的外國投資人或機構，美國被動收入繳交聯邦所得稅時先增加5%，然後逐年再調漲5%，直到達到20%上限為止。

舉例來說，歐盟會員國以及英國都對美國科技公司開徵數位服務稅，未來歐盟與英國投資者就可能被美國徵收「報復稅」。外國政府、投資人、基金會以及位於美國的外國分公司，都是可能被徵收「報復稅」的對象。

專家指出，被喻為「報復稅」的這項措施如果通過立法，更多外國投資人可能被嚇跑；過去被認為極為可靠的美國公債與其他美國資產，川普總統推出關稅政策，加上美國財政赤字持續惡化，已讓不少外國投資人卻步。

德意志銀行(Deutsche Bank)分析師沙瓦維洛斯(George Saravelos)說，這項法案為美國政府提供機會，把貿易戰轉化成資本戰。

華爾街日報分析，899條款若通過立法，日後外國人在美國投資或經營企業的成本都將提高，外國人對於美國資產的投資意願恐將大減。

彭博新聞報導，899條款針對對象包括加拿大、英國、法國、澳洲等對美國大型科技企業，例如Meta Platforms，課徵數位服務稅(digital services taxes)的國家。899條款還針對採用多國協議當中最低企業稅(minimum corporate taxes)的國家。

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