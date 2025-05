WSJ：中國留學生攸關大學財務收入與美國人才供應鏈

被川普政府鎖定的中國留學生,其實攸關美國大學財務收入,更牽動美國人才供應鏈。(本報資料照片)

華爾街日報(WSJ)29日分析,被川普政府鎖定的中國留學生 ,其實攸關美國大學財務收入,更牽動美國人才供應鏈。中國留學生通常繳交全額學費,尤其是大學部學生,對學校來說是重要收入;絕大多數中國留學生攻讀科學、技術、工程及數學(STEM)領域,畢業後留在美國發展。

報導指出,自從2008年延續2009年的金融危機之後,美國各地大學便大量增加招收中國學生,中國留學生通常繳全額學費,是學校重要收入來源。

如果中國留學生註冊人數驟減,學校財務將遭到衝擊,美國競爭力減弱。專門研究在美留學國際學生的雪城大學(Syracuse University)社會學家馬穎毅(Yingyi Ma)說:「經濟代價非常明顯,人才損失影響則更深遠。」

全國外國學生事務協會(National Association for Foreign Student Affairs)根據教育部、商務部及國際教育學院(Institute of International Education)資料統計,2023-2024學年度裡外國學生為哥倫比亞大學(Columbia University)貢獻9.03億收入,柏克萊加大(University of California Berkeley)5.76億收入,約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)5.04億收入,哈佛大學(Harvard University)3.84億收入,麻省理工學院(MIT)2.65億收入。

2023年裡,中國留學生約27萬7000人,占全國國際學生人數四分之一。也就是說,美國教育相關服務領域裡,包括學費、教科書等花費,中國是排名第一的最大買家,2023年累計開銷約143億,比印度 留學生累計開銷118億還多21%,金額也是南韓 留學生開銷的六倍。

過去已有研究顯示,停止外國學生的簽證將讓美國創新受挫。紐約大學(New York University)多位教授2020年發表報告指出,1920年代國會針對各個國家祭出名額上限,目標要讓移民減少80%,外國科學家到美國的人數大減,導致美國發明衰退,衝擊一直持續到1960年代。

國家科學基金會(National Science Foundation)統計指出,2017年至2019年拿到科學、工程博士學位的外國留學生,平均有73%到了2023年仍留在美國發展,但若以國籍區分印度留學生則有86%,中國留學生有83%,南韓留學生50%。