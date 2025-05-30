我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4月消費支出及通膨雙雙降溫 Fed料仍將按兵不動

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

WSJ：中國留學生攸關大學財務收入與美國人才供應鏈

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被川普政府鎖定的中國留學生，其實攸關美國大學財務收入，更牽動美國人才供應鏈。（本報資料照片）
被川普政府鎖定的中國留學生，其實攸關美國大學財務收入，更牽動美國人才供應鏈。（本報資料照片）

華爾街日報(WSJ)29日分析，被川普政府鎖定的中國留學生，其實攸關美國大學財務收入，更牽動美國人才供應鏈。中國留學生通常繳交全額學費，尤其是大學部學生，對學校來說是重要收入；絕大多數中國留學生攻讀科學、技術、工程及數學(STEM)領域，畢業後留在美國發展。

報導指出，自從2008年延續2009年的金融危機之後，美國各地大學便大量增加招收中國學生，中國留學生通常繳全額學費，是學校重要收入來源。

如果中國留學生註冊人數驟減，學校財務將遭到衝擊，美國競爭力減弱。專門研究在美留學國際學生的雪城大學(Syracuse University)社會學家馬穎毅(Yingyi Ma)說：「經濟代價非常明顯，人才損失影響則更深遠。」

全國外國學生事務協會(National Association for Foreign Student Affairs)根據教育部、商務部及國際教育學院(Institute of International Education)資料統計，2023-2024學年度裡外國學生為哥倫比亞大學(Columbia University)貢獻9.03億收入，柏克萊加大(University of California Berkeley)5.76億收入，約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)5.04億收入，哈佛大學(Harvard University)3.84億收入，麻省理工學院(MIT)2.65億收入。

2023年裡，中國留學生約27萬7000人，占全國國際學生人數四分之一。也就是說，美國教育相關服務領域裡，包括學費、教科書等花費，中國是排名第一的最大買家，2023年累計開銷約143億，比印度留學生累計開銷118億還多21%，金額也是南韓留學生開銷的六倍。

過去已有研究顯示，停止外國學生的簽證將讓美國創新受挫。紐約大學(New York University)多位教授2020年發表報告指出，1920年代國會針對各個國家祭出名額上限，目標要讓移民減少80%，外國科學家到美國的人數大減，導致美國發明衰退，衝擊一直持續到1960年代。

國家科學基金會(National Science Foundation)統計指出，2017年至2019年拿到科學、工程博士學位的外國留學生，平均有73%到了2023年仍留在美國發展，但若以國籍區分印度留學生則有86%，中國留學生有83%，南韓留學生50%。

中國留學生 印度 南韓

上一則

川普關稅政策碰壁 白宮顧問納瓦羅撂話：敗訴也會另尋途徑徵收

延伸閱讀

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重
擔憂…中留學生自稱「哈佛難民」：開始找機票準備離美

擔憂…中留學生自稱「哈佛難民」：開始找機票準備離美
簽證全吊銷？中國留學生：「與中共有關」恐覆蓋所有人

簽證全吊銷？中國留學生：「與中共有關」恐覆蓋所有人
美撤銷中學生簽證 中外交部批歧視：戳穿自由開放謊言

美撤銷中學生簽證 中外交部批歧視：戳穿自由開放謊言

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
王力雄：中國正在往「黃禍」的方向走

王力雄：中國正在往「黃禍」的方向走