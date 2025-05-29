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競選時曾喊畢業自動獲綠卡 川普上任後立場丕變

記者顏伶如／綜合報導
去年校園內挺巴活動頻繁，即使畢業典禮也不時出現巴勒斯坦旗幟，現今哈佛大學成了川普政府首先整肅對象。（美聯社）
去年校園內挺巴活動頻繁，即使畢業典禮也不時出現巴勒斯坦旗幟，現今哈佛大學成了川普政府首先整肅對象。（美聯社）

大選期間，川普總統2024年6月接受播客節目「全部下注」(All-In)專訪時說，外國留學生從美國大學畢業應該自動獲得綠卡，不必煩惱申請新簽證或出境。他說，很遺憾流失某些後來成為億萬富翁、雇用成千上萬員工的外國學生，失去從哈佛大學(Harvard University)、麻省理工學院(MIT)等頂尖學校畢業的外國學生「令人覺得非常難過」。

川普二度執政之後，如今則祭出手段嚇阻外國學生註冊美國大學。「大西洋月刊」(The Atlantic)報導，川普上台以來，已經有4700名外籍學生被川普政府悄悄取消學生身分。哈佛大學上周則被川普政府點名，撤銷招收國際學生的資格。

芝加哥大學(University of Chicago)法律教授哈列特(Nicole Hallett)說，川普政府近年動作頻頻，反映美國移民政策大幅改變，不再像昔日一樣歡迎外國學生。

哈列特受訪時說，過去幾屆政府都曾鎖定無證移民以及重大犯罪罪犯，「我們現在看到的，則是鎖定原本覺得自己相對安全、不會遭到移民查緝的非公民族群」。

川普政府認為，美國各地大學校園爆發支持巴勒斯坦的示威抗議、猶太學生遭到騷擾，都跟外國學生有關。哈佛大學全人總數裡有27%是外國學生，教育部長麥克曼(Linda McMahon)日前發函哈佛指出，哈佛「邀請有暴力行為、藐視美國的國際學生進入校園」。

即使大學與外國學生針對川普政策提出訴訟並且勝訴，川普政府各種措施還是發揮強大威懾作用，美國最成功的出口產業面臨動搖，也就是販賣大學學位、研究所學位給優秀外國人，外國學生在知名學校參與的科技研究將被打斷。

2023-2024學年度，國際學生為美國經濟貢獻約440億元，支撐37萬8000個美國就業機會。外國學生還在美國創業，規模10億的初創公司有25%是由以外國學生來到美國的外籍人士創立。

川普策略的結果似乎很清楚：較少外國學生會來美國讀書，而就像他去年受訪時所了解的 ，這將給美國造成可觀的損失。

政府以遏制反猶不力為由整肅哈佛，27日校園內仍有挺巴學生出面抗議。（歐新社）
政府以遏制反猶不力為由整肅哈佛，27日校園內仍有挺巴學生出面抗議。（歐新社）

川普 哈佛大學 移民

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