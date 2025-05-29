魯比歐：審查美國公民言論的外國官員 限制入境

美國國務卿魯比歐。（美聯社）

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)28日宣布，針對審查美國公民 發言的外國人或外國官員，將採取新的簽證 限制政策，限制他們入境美國；魯比歐說，外國官員對於身在美國的公民在社群平台上的發言提出逮捕令是讓人不能接受的。

魯比歐28日表示，言論自由是美國人最珍惜的權利，不但被銘記在美國憲法之上，也是讓美國作為世界自由燈塔的象徵。

魯比歐說，美國雖然已經在國內採取行動，禁止任何審查制度，但現在卻看到許多令人感到不安的案例，例如外國政府或官員審查言論，甚至在有些案例中，外國官員明明沒有權限，卻明目張膽地審查美國科技公司和美國公民和居民。

魯比歐說，針對外國人對美國人的發言採取審查制度，他宣布一項新的簽證限制政策。

魯比歐說，外國官員對身在美國的公民和居民在社群平台上做出的發言提出逮捕令是讓人不能接受的；魯比歐並表示，外國官員要求美國科技平台遵循全球內容審核政策，或者在美國採取審查行動，也是同樣無法讓人接受的。

魯比歐表示，國務院不會容忍對美國主權的侵害，尤其是對行使言論自由的侵害。

魯比歐說，美國人很長的時間以來，因為行使他們言論自由的權利，被外國官方罰款、騷擾，甚至遭到起訴；魯比歐表示，言論自由對美國人來說至關重要，是美國人與生俱來的權利，外國政府無權管轄。

魯比歐說，任何侵害美國人權利的外國人都無法享有到美國旅行的特權；魯比歐說，不管是拉丁美洲、歐洲，或者其他地方，美國被動應對那些侵害公民權利的人們的日子已經結束了。