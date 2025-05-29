我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

撤銷拜登時代準則 川普政府允許雇主401(k)投資加密幣

編譯周芳苑／綜合報導
川普政府28日撤銷前任拜登政府告誡加密貨幣詐欺隱憂的準則，允許雇主對401(k)退休計畫提供加密貨幣、迷因幣等數位資產的投資選項。(路透)
川普政府28日撤銷前任拜登政府告誡加密貨幣詐欺隱憂的準則，允許雇主對401(k)退休計畫提供加密貨幣、迷因幣等數位資產的投資選項。(路透)

川普(Donald Trump)團隊28日撤銷前任政府告誡加密貨幣詐欺隱憂的準則，允許雇主對401(k)退休計畫提供加密貨幣、非同質化代幣(NFT)、迷因幣(meme coins)等數位資產的投資選項。

在拜登總統任內，勞工部2022年為保護401(k)退休計畫投資人免受加密貨幣等數位資產詐欺而明訂準則，告誡雇主，向員工提供加密貨幣及相關投資產品之前要「格外謹慎」，這些投資目標有重大詐欺、盜竊和損失風險，列入退休投資選項令人擔憂。

如今在川普總統任內，勞工部全盤改變，指稱在「員工退休收入保障法」(Employee Retirement Income Security Act, ERISA)中，拜登政府所採行的格外謹慎標準並不存在。

勞工部在28日發布的公告中稱，2022年公布該法案前，勞工部對特定投資類型和策略持中立態度，對於雇主將加密貨幣包括在401(k)投資清單，勞工部不支持也不反對。

倡議組織「受託人標準研究所」(Institute for the Fiduciary Standard)主席羅斯塔德(Knut Rostad)認為，川普政府此舉是「一大錯誤」，加密貨幣不該被納入401(k)計畫；撤銷拜登政府準則等於取消黃色警示燈，大開綠燈。

川普近來推出$TRUMP meme幣，淨資產隨之增加數十億元，引發民主黨參議員呼籲進行操守調查；川普則誓言要將美國打造為「世界加密貨幣之都」。

註冊理財規畫師兼退休計畫投資顧問菲力普．趙(Philip Chao) 說，勞工部最新動作會讓雇主認為可隨意將數位資產選項納入401(k) 帳戶，無需承擔後果；「員工退休收入保障法」賦予雇主和監督其 401(k) 投資的公司主管受託責任，雇主須將 401(k) 投資者的最大利益放在第一位，假如加密貨幣投資失敗，雇主可能面臨被401(k)計畫投資人控告的風險。

金融改革倡議組織Better Markets法律總監兼證券專家霍爾(Stephen Hall)認為，拜登時代的準則很可能在2022年底加密貨幣價格暴跌時，讓數百萬投資者免受慘重損失。

貨幣 401(k) 勞工部

上一則

美俄烏三方會談？川普稱若有必要願出席 俄回絕提議

下一則

關稅政策被嘲「膽小退縮」川普怒駁：是談判方式

延伸閱讀

川普關稅遭法院擋下 白宮跳腳：動用一切行政權力因應

川普關稅遭法院擋下 白宮跳腳：動用一切行政權力因應
馬斯克批又大又美法案後 辭川普政府高級顧問

馬斯克批又大又美法案後 辭川普政府高級顧問
當政治對撞學術自由…川普阻外生 長期恐失競爭力

當政治對撞學術自由…川普阻外生 長期恐失競爭力
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃