我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州熱浪來襲恐釀野火 官方警告：這個周末熱到不正常

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

網傳哈佛未錄取拜倫川普遭報復 梅蘭妮亞駁：根本沒申請

編譯盧思綸／綜合報導
川普近期一再對哈佛大學出手，網傳與他的小兒子拜倫（中）未被哈佛錄取有關。但經查核，並無此事，拜倫目前在紐約大學就讀。（路透）
川普近期一再對哈佛大學出手，網傳與他的小兒子拜倫（中）未被哈佛錄取有關。但經查核，並無此事，拜倫目前在紐約大學就讀。（路透）

川普總統近期不斷對哈佛大學出手，網路社群流傳川普的小兒子拜倫（Barron Trump）曾被哈佛、哥倫比亞大學與史丹福大學等名校拒絕錄取，進而引發川普此舉是出於報復心理的陰謀論。每日郵報27日報導，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）憤怒的駁斥這項傳言「完全錯誤」，第一夫人辦公室否認拜倫曾經申請哈佛大學，更別說拒絕他入學了。

根據事實查核網站查核的結果，也是沒有證據顯示拜倫被這些名校拒絕，而川普2024年曾說過，拜倫之所以選擇紐約大學是因為「真心喜歡」。

印度經濟時報報導，26日，臉書（Facebook）一則貼文寫道：「猜猜哪些大學沒有錄取拜倫？哈佛、史丹福和哥倫比亞。凡是川普正在攻擊的大學都是不管川普有多少錢，都表示『沒有捐贈基金會可讓拜倫就讀』的學校。」

雖然拜倫被點名的學校拒絕錄取一事尚未獲得證實，但部分輿論揣測，川普近期對美國頂尖學府發動攻擊，可能與拜倫未被錄取有關。

一名X上的網友表示：「哈佛應該公開拜倫的申請資料與不錄取通知書，這樣全世界就能明白川普為什麼鎖定哈佛。」

不過，報導引述事實查核網站Snopes指出，目前沒有任何確切證據指向拜倫曾遭這些學校拒絕。

第一夫人辦公室27日也正式澄清傳言並非事實。

拜倫在2024年進入紐約大學（NYU）史登商學院（Stern School of Business）就讀。川普曾在去年9月表示：「拜倫當時有多個選擇，最終選擇NYU是因為他真心喜歡這所學校。」

川普25日曾再度表達對哈佛的不滿，批評國際學生占據名額導致美國學生無法就讀哈佛。川普已取消聯邦對哈佛的補助及免稅優惠，進一步禁止哈佛招收國際生；哈佛也向川普政府提出兩項司法控告。

川普近期一再對哈佛大學出手，網傳與他的小兒子拜倫未被哈佛錄取有關。但經查核，並無...
川普近期一再對哈佛大學出手，網傳與他的小兒子拜倫未被哈佛錄取有關。但經查核，並無此事，拜倫目前在紐約大學就讀。（美聯社）

川普 哈佛大學 紐約大學

上一則

魚罐頭成熱搜商品 消費者尋找「負擔得起的逃避現實方式」

下一則

佛州逃稅犯獲特赦 其母曾出席川普的募款晚宴

延伸閱讀

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事
又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦

又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦
川普前資深顧問呼籲企業「成為資源、不要當反對者」

川普前資深顧問呼籲企業「成為資源、不要當反對者」
美國公共媒體聯合提告川普 指控切斷聯邦資金違憲

美國公共媒體聯合提告川普 指控切斷聯邦資金違憲

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬