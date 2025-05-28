網傳哈佛未錄取拜倫川普遭報復 梅蘭妮亞駁：根本沒申請

川普近期一再對哈佛大學出手，網傳與他的小兒子拜倫（中）未被哈佛錄取有關。但經查核，並無此事，拜倫目前在紐約大學就讀。（路透）

川普 總統近期不斷對哈佛大學 出手，網路社群流傳川普的小兒子拜倫（Barron Trump）曾被哈佛、哥倫比亞大學與史丹福大學等名校拒絕錄取，進而引發川普此舉是出於報復心理的陰謀論。每日郵報27日報導，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）憤怒的駁斥這項傳言「完全錯誤」，第一夫人辦公室否認拜倫曾經申請哈佛大學，更別說拒絕他入學了。

根據事實查核網站查核的結果，也是沒有證據顯示拜倫被這些名校拒絕，而川普2024年曾說過，拜倫之所以選擇紐約大學 是因為「真心喜歡」。

印度經濟時報報導，26日，臉書（Facebook）一則貼文寫道：「猜猜哪些大學沒有錄取拜倫？哈佛、史丹福和哥倫比亞。凡是川普正在攻擊的大學都是不管川普有多少錢，都表示『沒有捐贈基金會可讓拜倫就讀』的學校。」

雖然拜倫被點名的學校拒絕錄取一事尚未獲得證實，但部分輿論揣測，川普近期對美國頂尖學府發動攻擊，可能與拜倫未被錄取有關。

一名X上的網友表示：「哈佛應該公開拜倫的申請資料與不錄取通知書，這樣全世界就能明白川普為什麼鎖定哈佛。」

不過，報導引述事實查核網站Snopes指出，目前沒有任何確切證據指向拜倫曾遭這些學校拒絕。

第一夫人辦公室27日也正式澄清傳言並非事實。

拜倫在2024年進入紐約大學（NYU）史登商學院（Stern School of Business）就讀。川普曾在去年9月表示：「拜倫當時有多個選擇，最終選擇NYU是因為他真心喜歡這所學校。」