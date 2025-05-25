防洩密 赫塞斯下令：記者須有官員陪同才能進入五角大廈

國防部長赫塞斯下令，不再允許記者在五角大廈內隨意走動，以保護機密。圖為五角大廈記者會。(美聯社)

國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)多次被爆在社交媒體Signal群組，透露美軍針對葉門「青年運動」(Huthi)的軍事行動，他為此指責媒體洩密，現在索性限制記者在五角大廈 內的活動。

赫塞斯23日宣布連串限制措施，要求記者必須有官員陪同，才能進入位於維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)國防部的大部分區域，命令即時生效。

在未經赫格塞斯批准及其助手陪同下，記者禁止進入赫塞斯及其高級助理的辦公室，以及陸軍、空軍、海軍、海軍陸戰隊以及太空部隊所設的新聞辦公室，參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)的辦公室也在禁止進入之列。

赫塞斯出任國防長前是福斯新聞主持人，他在23日發出的備忘錄說，保護國家機密及行動安全是國防部堅的當務之急，「雖然國防部仍致力於公開透明，但同樣有義務保護機密情報和敏感資訊，未經授權披露這些資訊，可能會危及美軍成員的生命安全。」

除了在五角大廈的採訪活動受限制外，記者還須簽署一份表格，保證保護敏感訊息，簽署後會獲得一個新徽章，藉以表明他們的記者身分，但目前尚不清楚簽署該表格是否作為繼續進入五角大廈的條件。

代表報導美國軍方的記者團組織，五角大廈記者協會(The Pentagon Press Association)發聲明批評新規定是對新聞自由的直接攻擊。聲明指「五角大廈記者團」(Pentagon Press Corps)數十年來一直能夠進入五角大廈不設安保、非機密的空間，不論在共和黨還是民主黨執政期間，國防部領導階層從未對行動安全感到擔憂。

赫塞斯上任以來少與記者交往，迄今仍沒有在五角大廈記者室向媒體發表講話；五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)自1月20日以來，亦只舉行過一次新聞發布會。