邊境沙皇受威脅…維安隨扈爆月砸百萬 擠壓其他內閣成員經費

「邊境沙皇」霍曼因為面臨的安全威脅增高，個人維安費用大增。(美聯社)

據多位川普 政府內部消息人士透露，「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)每個月的維安費用超過50萬元，若加上隨扈陪同霍曼視察全國各地的機票、住宿等差旅費用，更高達百萬元，已經擠壓到其他內閣成員的人身保護經費。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，國土安全調查局(Homeland Security Investigations，HSI)大約30名探員輪流全天候值勤保護霍曼，這些探員每月薪資共約50萬元。霍曼的維安費用由國土安全部 支付，保護範圍包括他的住家、公務出差及個人外出。國土安全部拒絕透露相關費用支出。

霍曼的正式職銜為白宮 強制驅逐行動執行副主任(White House Executive Associate Director of Enforcement and Removal Operations)，並非常規編制，人事無須經國會參院同意，待遇也未對外公開。根據職場分析網站GLASSDOOR數據，白宮編制內各種副主任職務的年薪約在12萬元至17.4萬元之間。

兩位熟悉霍曼情況的消息人士表示，霍曼身為川普口中「美國史上最大規模驅逐行動」的代表人物之一，受到不少威脅。霍曼去年11月便說被川普欽點該職位後就開始收到死亡威脅；今年2月他在福斯節目中表示需要全天候保護，「由於死亡威脅，現在我家周圍24小時都有州警巡邏。」

HSI隨時為霍曼做威脅評估，衡量其所面臨的風險。國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)稱有必要確保領導階層的安全，部分政客和活動人士針對川普政府的移民執法工作發表了「危險言論」，導致襲擊、人肉搜索事件增多。「我們將繼續採取措施，確保霍曼先生及家人的安全。」

三位消息人士表示，部分政府官員質疑霍曼高規格維安措施的必要性，指其維安人員和費用是筆奢侈的開銷，「吸走了其他高層，包括其他內閣成員的資源。」霍曼出訪時的車隊陣容為四輛大型休旅車，而一般內閣成員通常只有兩輛。

據聯邦預算問責委員會(Committee for a Responsible Federal Budget)統計，國土安全部的支出比去年增加6500萬元。