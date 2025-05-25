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芝麻街「大青蛙」在馬里蘭大學畢典致詞 勉勵同學：一起躍進

編譯俞仲慈／綜合報導
兒童電視節目「芝麻街」主角「大青蛙科米」22日應邀擔任馬里蘭大學的畢業典禮致詞貴賓，勉勵畢業生「一起躍進」。(美聯社)
兒童電視節目「芝麻街」主角「大青蛙科米」22日應邀擔任馬里蘭大學的畢業典禮致詞貴賓，勉勵畢業生「一起躍進」。(美聯社)

每年5月是全美各大學院校畢業典禮季節，校方通常邀請各界賢達或知名人士擔任致詞嘉賓，不過馬里蘭大學(University of Maryland)校方今年突發奇想，邀請兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)主角「大青蛙科米」(Kermit the Frog)擔任致詞貴賓，勉勵畢業生「一起躍進」(Leap together)。

據美聯社報導，馬里蘭大學於22日舉辦2025年畢業典禮，所有畢業生在大青蛙科米見證下，領取畢業證書。

科米致詞時表示：「當你準備好踏出第一步邁入現實生活，我在此有一項建議，如果你願意聆聽一隻青蛙的話。」

1955年起出現在芝麻街的大青蛙科米受到許多觀眾歡迎，此次應邀擔任大學畢業典禮嘉賓不忘鼓勵畢業生們：「與其為了獲得你想要的東西而直接跳過別人，不如伸出你的手與別人並肩躍進，因為當我們一起跳躍時，生活會更加美好。」顯示即使是一隻布偶也深知身處當前政治經濟動盪期，即將踏入社會就業的大學畢業生也須面臨極大挑戰。

馬里蘭大學今年3月宣布，邀請芝麻街布偶大青蛙科米擔任畢業典禮演講嘉賓，推崇科米生性善良、具有創造力，也是明知不可為而為之的環保鬥士，這位「舞台、銀幕與沼澤的明星」使命就是「唱歌、跳舞給大家帶來快樂」。 

校長派恩斯(Darryll J. Pines)當時公布新聞稿指出：「本校畢業生與學生家屬將在人生極具意義時刻，感受到舉世聞名大青蛙科米的樂觀和洞察力，讓我也深感欣慰。」

科米的創作者韓森(Jim Henson)正是馬里蘭大學1960年班畢業生，根據校方公布的資料，攻讀家政(home economics)的韓森當年僅用母親的一件外套與一顆切半的乒乓球就創作出大青蛙布偶原型，從此一炮而紅，不料1990年因肺炎病逝，年僅53歲。如今，韓森與科米坐在長椅上的青銅雕像已是馬里蘭大學校園裡著名地標。

兒童電視節目「芝麻街」主角「大青蛙科米」22日應邀擔任馬里蘭大學的畢業典禮致詞貴...
兒童電視節目「芝麻街」主角「大青蛙科米」22日應邀擔任馬里蘭大學的畢業典禮致詞貴賓，勉勵畢業生「一起躍進」。(美聯社)

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