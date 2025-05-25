芝麻街「大青蛙」在馬里蘭大學畢典致詞 勉勵同學：一起躍進

兒童電視節目「芝麻街」主角「大青蛙科米」22日應邀擔任馬里蘭大學的畢業典禮致詞貴賓，勉勵畢業生「一起躍進」。(美聯社)

每年5月是全美各大學院校畢業典禮季節，校方通常邀請各界賢達或知名人士擔任致詞嘉賓，不過馬里蘭大學(University of Maryland)校方今年突發奇想，邀請兒童電視節目「芝麻街」(Sesame Street)主角「大青蛙科米」(Kermit the Frog)擔任致詞貴賓，勉勵畢業生「一起躍進」(Leap together)。

據美聯社報導，馬里蘭大學於22日舉辦2025年畢業典禮，所有畢業生在大青蛙科米見證下，領取畢業證書。

科米致詞時表示：「當你準備好踏出第一步邁入現實生活，我在此有一項建議，如果你願意聆聽一隻青蛙的話。」

1955年起出現在芝麻街的大青蛙科米受到許多觀眾歡迎，此次應邀擔任大學畢業典禮嘉賓不忘鼓勵畢業生們：「與其為了獲得你想要的東西而直接跳過別人，不如伸出你的手與別人並肩躍進，因為當我們一起跳躍時，生活會更加美好。」顯示即使是一隻布偶也深知身處當前政治經濟動盪期，即將踏入社會就業的大學畢業生也須面臨極大挑戰。

馬里蘭大學今年3月宣布，邀請芝麻街布偶大青蛙科米擔任畢業典禮演講嘉賓，推崇科米生性善良、具有創造力，也是明知不可為而為之的環保鬥士，這位「舞台、銀幕與沼澤的明星」使命就是「唱歌、跳舞給大家帶來快樂」。

校長派恩斯(Darryll J. Pines)當時公布新聞稿指出：「本校畢業生與學生家屬將在人生極具意義時刻，感受到舉世聞名大青蛙科米的樂觀和洞察力，讓我也深感欣慰。」