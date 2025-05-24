外籍生占21% 哈佛大學部分校隊恐將解散

哈佛大學的運動校隊很多，其中超過兩成是外籍生。圖為哈佛大學賽艇隊參加在中國舉行的比賽。（新華社）

哈佛大學 擁有42支校隊，數量冠全美，然而國土安全部22日取消哈佛大學招收國際學生的資格後，某些校隊可能就此潰散。

根據體育新聞網站Sportico網站，截至上個月哈佛大學2024-25賽季的919名運動員中，有196人的家鄉為海外，在所有運動員中占21%。該網站說明，這些人當中可能有些是美國公民或綠卡持有者，就不會需要國安部命令中涉及的簽證。

男子重量級賽艇隊的八名運動員中，有七人在學校網站上列出了海外家鄉，該隊剛贏得東部錦標賽(Eastern Sprints)冠軍、即將晉級全國錦標賽。男子冰球隊也有幾位加拿大人，包括上季得分王米克·湯普森(Mick Thompson)和曾任隊長的傑克·巴爾(Jack Bar)。

男子壁球隊的13名成員中有10人來自海外、女子足球和高爾夫球隊超過一半的成員名單上也列出了海外家鄉。

曾在哈佛打籃球的麻州 民主黨州長希利（Maura Healey）表示 ，有8萬5000名外國學生到麻州學習、研究、創業、製造工作機會和推動革新，其中也有運動員。

希利指出，「川普 總統在懲罰我們的學生，傷害我們的經濟，這都是他要與他不同意見者噤聲的方式。唯一從川普行動獲益的是中國和其他招募學生的國家，這完全與『美國優先』背道而馳」。

英國賽艇運動員安伯勒（David Ambler）2020年從哈佛畢業，四年後他助英國在2024年的巴黎奧運奪得賽艇銅牌。現年27歲的安伯勒說，在哈佛讀書是改變一生的經驗，他希望所有國際學生都有相同的機會，擔心川普政府的行動可能摧毀這個機會。