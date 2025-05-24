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川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

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外籍生占21% 哈佛大學部分校隊恐將解散

編譯廖振堯／綜合報導
哈佛大學的運動校隊很多，其中超過兩成是外籍生。圖為哈佛大學賽艇隊參加在中國舉行的比賽。（新華社）
哈佛大學的運動校隊很多，其中超過兩成是外籍生。圖為哈佛大學賽艇隊參加在中國舉行的比賽。（新華社）

哈佛大學擁有42支校隊，數量冠全美，然而國土安全部22日取消哈佛大學招收國際學生的資格後，某些校隊可能就此潰散。

根據體育新聞網站Sportico網站，截至上個月哈佛大學2024-25賽季的919名運動員中，有196人的家鄉為海外，在所有運動員中占21%。該網站說明，這些人當中可能有些是美國公民或綠卡持有者，就不會需要國安部命令中涉及的簽證。

男子重量級賽艇隊的八名運動員中，有七人在學校網站上列出了海外家鄉，該隊剛贏得東部錦標賽(Eastern Sprints)冠軍、即將晉級全國錦標賽。男子冰球隊也有幾位加拿大人，包括上季得分王米克·湯普森(Mick Thompson)和曾任隊長的傑克·巴爾(Jack Bar)。

男子壁球隊的13名成員中有10人來自海外、女子足球和高爾夫球隊超過一半的成員名單上也列出了海外家鄉。

曾在哈佛打籃球的麻州民主黨州長希利（Maura Healey）表示 ，有8萬5000名外國學生到麻州學習、研究、創業、製造工作機會和推動革新，其中也有運動員。

希利指出，「川普總統在懲罰我們的學生，傷害我們的經濟，這都是他要與他不同意見者噤聲的方式。唯一從川普行動獲益的是中國和其他招募學生的國家，這完全與『美國優先』背道而馳」。

英國賽艇運動員安伯勒（David Ambler）2020年從哈佛畢業，四年後他助英國在2024年的巴黎奧運奪得賽艇銅牌。現年27歲的安伯勒說，在哈佛讀書是改變一生的經驗，他希望所有國際學生都有相同的機會，擔心川普政府的行動可能摧毀這個機會。

安伯勒表示，他為未來的學生和未來的運動員可能無法獲得與他相同的機會感到失望，「我體驗到它為我帶來的價值，我希望其他人也能擁有」。

哈佛大學擁有40多支運動校隊，其中超過五分之一是外籍生，如果停招國際生，對哈佛的...
哈佛大學擁有40多支運動校隊，其中超過五分之一是外籍生，如果停招國際生，對哈佛的運動也是一大打擊。圖為哈佛冰球隊。（美聯社）

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