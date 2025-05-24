哈佛國際生能否畢業？禁招令4大影響一次看

國安部命令哈佛大學停止招收國際生，在學留學生也應轉學。但這不影響今年畢業的學生，圖為不少學生23日在校園內拍畢業照。（路透）

國土安全部 部長諾姆(Kristi Noem)22日下令終止哈佛的學生與交換訪客計畫(SEVP)認證，代表哈佛不能再招收國際學生，現有國際學生也必須轉學，否則將失去在美國合法居留的許可；不過哈佛對川普政府提起訴訟後，一名聯邦法官23日裁定暫停執行，等待訴訟結果。美聯社整理出國安部命令如何影響哈佛學生的幾個問題。

1、目前國際生能畢業嗎

本學期完成學業的學生可以畢業。諾姆在信中表示，這些變更將從2025-26學年起生效，而本年度學生預計下周就可畢業；但她也指出如果法院判決政府勝訴，那麼尚未完成學業的學生將需要轉學，否則將失去在美國合法居留的許可。

2、哈佛多少學生受影響

哈佛大學 為超過七千名學生提供F-1和J-1簽證 ，這些簽證發給學生以及透過獎學金等交換計畫來美的外國人。在哈佛大學所有學院中，約有26%來自國際。但有些學院的國際學生明顯更多 ，研究所課程將受到特別嚴重的衝擊。如涵蓋公共政策、公共管理的哈佛甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)，49%學生持F-1簽證；商學院有三分之一的學生來自國外；法學院的比較法碩士約94%是國際學生，國際學生占陳曾熙公共衛生學院總入學人數的40%。

3、已錄取能在秋季入學嗎

不能，除非政府改變決定或法院介入。諾姆稱，目前如果哈佛大學在72小時內滿足一系列要求，就可以恢復其資格。這些要求包括提供種種紀錄，例如國際學生的前科紀錄或參與過任何抗議活動的音訊或影片。諾姆表示哈佛先前提供的紀錄不足，哈佛則回應確實向政府提供資訊，包括「數千個F-1簽證學生的數據點」。

4、政府曾有過相同手段嗎

政府可以而且確實會將一些大學從SEVP中除名，然而這通常是由於行政原因，例如缺乏適當教學設施、未能聘用合格的專業人員，甚至未能作為真正的教育機構運作；大學關閉時也會被除名。美國教育委員會(American Council on Education)政府關係副總裁史普雷策(Sarah Spreitzer)說，除了法規中列出的行政問題之外，她從未見過以任何其它理由取消SEVP。

雖然裁定暫停執行之期間，哈佛國際學生仍得以保持合法身分，該校也可以在案件審理期間繼續招收國際學生，學生依然感到恐慌，也有教授表示哈佛恐不復存在。專攻拉丁美洲歷史、並擔任美國大學教授協會（AAUP）哈佛分會會長的魏爾德（Kirsten Weld）教授表示：「這將摧毀我們所認識的大學」。她說：「哈佛雖位於美國，但學生和教職員來自全球。這一點對這所學府的工作和使命至關重要。你不能抹去這一點，否則這所學府將不復存在。」