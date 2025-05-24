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川普禁哈佛大學收外國學生鬧上法庭 外籍生憂訴訟無用

中央社／倫敦-阿姆斯特丹23日綜合外電報導
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川普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利後，哈佛數千名外籍生23日陷入行政困境，正在尋找替代方案，有人擔憂校方勝訴也不能保證外籍生可入學。圖為就讀哈佛大學的加拿大籍學生Aleksandra Conevska於23日在校園受訪。（美聯社）
川普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利後，哈佛數千名外籍生23日陷入行政困境，正在尋找替代方案，有人擔憂校方勝訴也不能保證外籍生可入學。圖為就讀哈佛大學的加拿大籍學生Aleksandra Conevska於23日在校園受訪。（美聯社）

川普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利後，哈佛數千名外籍生23日陷入行政困境，正在尋找替代方案，有人擔憂校方勝訴也不能保證外籍生可入學。

哈佛大學（Harvard University）23日在麻州波士頓聯邦法院對川普政府提起訴訟後，法官裁定暫停川普政府對哈佛招收國際學生的禁令，後續發展仍有待觀察。

據哈佛大學統計，2024到2025學年招生總數中，約27%是國際學生，近6800人。

路透報導，川普自1月上任以來多次抨擊所謂的常春藤盟校，指控他們助長反美、馬克思主義和「激進左派」意識形態。

盡管其他大學可能會把握機會招收更多哈佛程度的學生，但距離下一學年開始只剩3個月，大量接收這些學生恐怕不容易。

正在攻讀公共行政碩士學位的德國學生葛里茲巴赫（Michael Gritzbach）形容這一切是「美夢變成惡夢」，尤其對那些多年來辛苦存錢或獲得獎學金的人來說更是如此。

他警告，即使勝訴也不能保證外籍生能繼續在哈佛念書，因為「我們不知道川普政府是否會接受，或這一切是否會拖太久，讓我們無法及時反應」。

劍橋大學（Cambridge University）一名英國學生原定9月開始在哈佛大學教育學院攻讀碩士學位，她原本以為川普政府不會真的禁止國際學生入學。

這名學生經常與其他被哈佛錄取的國際學生交流，她說大家普遍的看法是「老實說，我們現在真的什麼都做不了」。

她表示，如果她按計畫去哈佛，她擔心自己能否暢所欲言。

她說：「到處都令人憂心忡忡，但在校園裡尤其如此，校園本該是鼓勵思想交流的地方。如果我最後真的到哈佛、進入校園，我知道身為國際學生，我在某些方面會被盯著。」

在美國法官23日介入前，國際學生表示，自22日以來，他們的美國簽證申請就已面臨延誤。

根據路透所看到的外籍生私人訊息群組，有學生被簽證面試官告知，雖然他們的文件齊全，但由於最近事態發展，簽證申請被擱置，以待「額外行政處理」。他們說，他們被告知這個過程可能需要60天。

他們說：「現在一切都懸而未決，我們只能觀望。」

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