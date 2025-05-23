我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

大法官巴瑞特缺席 最高院4:4票阻設首家「公立宗教學校」

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在大法官巴瑞特迴避投票下，最高法院以四比四票否決公款資助天主教特許學校案。（路透）
在大法官巴瑞特迴避投票下，最高法院以四比四票否決公款資助天主教特許學校案。（路透）

最高法院大法官22日以4比4表決結果，終止了美國第一所宗教特許公立學校的營運；「塞維利亞的聖伊西多爾天主教網路學校」（St. Isidore of Seville Catholic Virtual School）由奧克拉荷馬州納稅人資助，原本計畫去年秋季開始招生200人，向K-12年級學生傳播天主教信仰是其使命之一。

此案被視為是本屆大法官任期內最受關注的案件之一。在保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）缺席下，8位大法官以4比4平手的表決結果，維持奧克拉荷馬州法院裁決，判定州特許學校委員會批准聖伊西多爾學校的投票無效。

近年來，由保守派主導的各州致力將宗教引入公立學校，類似問題未來有可能會重返最高法院。反對者警告，允許納稅人資助這類宗教特許學校，將模糊政教分離界線，消耗公立學校資金，並可能顛覆幾乎每個州的特許學校管理規則。

公立宗教特許學校支持者則很快指出，這項裁決效力僅限於奧克拉荷馬州。在最高法院代表奧州特許學校委員會辯護的「捍衛自由聯盟」（Alliance Defending Freedom）首席法律顧問坎貝爾（Jim Campbell）說：「雖然最高法院裁決對教育自由來說令人失望，但4比4裁決並未開創先例，法院未來還可以重新審視此議題。」

美國公民自由聯盟（ACLU）和美國政教分離聯合會（ Americans United for Separation of Church and State）等組織讚許此結果維護了公立教育。ACLU宗教與信仰自由計畫負責人馬赫（Daniel Mach）說：「宗教公立學校概念本身就自相矛盾。最高法院裁決確認，宗教學校不能成為公立學校，公立學校也不能成為宗教學校。」

巴瑞特大法官沒有解釋為何缺席，但她與聖母大學法學教授加內特（Nicole Garnett）是好友，曾一起任教；加內特曾任奧州該網路天主教學校的顧問。

奧州共和黨州長史迪特（Kevin Stitt）預料未來會有另一樁類似案件，屆時可望由巴瑞特打破僵局。

公立學校 奧克拉荷馬州 大法官

上一則

事關美國高教的大鬥法 哈佛大學與川普政府法律戰進入新篇章

下一則

維州檢察長：證據顯示TJ高中招生存在種族歧視

延伸閱讀

鮑爾安了 最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

鮑爾安了 最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換
黑白集／憲訴法修法審查說明會為受理鋪墊 大法官別演了

黑白集／憲訴法修法審查說明會為受理鋪墊 大法官別演了
憲法法庭受理憲訴法釋憲 藍營指大法官人數不足 質疑正當性

憲法法庭受理憲訴法釋憲 藍營指大法官人數不足 質疑正當性
最高法院阻擋「外敵法」驅逐無證客 川普批大法官掣肘

最高法院阻擋「外敵法」驅逐無證客 川普批大法官掣肘

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛