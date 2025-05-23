大法官巴瑞特缺席 最高院4:4票阻設首家「公立宗教學校」

在大法官巴瑞特迴避投票下，最高法院以四比四票否決公款資助天主教特許學校案。（路透）

最高法院大法官 22日以4比4表決結果，終止了美國第一所宗教特許公立學校 的營運；「塞維利亞的聖伊西多爾天主教網路學校」（St. Isidore of Seville Catholic Virtual School）由奧克拉荷馬州 納稅人資助，原本計畫去年秋季開始招生200人，向K-12年級學生傳播天主教信仰是其使命之一。

此案被視為是本屆大法官任期內最受關注的案件之一。在保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）缺席下，8位大法官以4比4平手的表決結果，維持奧克拉荷馬州法院裁決，判定州特許學校委員會批准聖伊西多爾學校的投票無效。

近年來，由保守派主導的各州致力將宗教引入公立學校，類似問題未來有可能會重返最高法院。反對者警告，允許納稅人資助這類宗教特許學校，將模糊政教分離界線，消耗公立學校資金，並可能顛覆幾乎每個州的特許學校管理規則。

公立宗教特許學校支持者則很快指出，這項裁決效力僅限於奧克拉荷馬州。在最高法院代表奧州特許學校委員會辯護的「捍衛自由聯盟」（Alliance Defending Freedom）首席法律顧問坎貝爾（Jim Campbell）說：「雖然最高法院裁決對教育自由來說令人失望，但4比4裁決並未開創先例，法院未來還可以重新審視此議題。」

美國公民自由聯盟（ACLU）和美國政教分離聯合會（ Americans United for Separation of Church and State）等組織讚許此結果維護了公立教育。ACLU宗教與信仰自由計畫負責人馬赫（Daniel Mach）說：「宗教公立學校概念本身就自相矛盾。最高法院裁決確認，宗教學校不能成為公立學校，公立學校也不能成為宗教學校。」

巴瑞特大法官沒有解釋為何缺席，但她與聖母大學法學教授加內特（Nicole Garnett）是好友，曾一起任教；加內特曾任奧州該網路天主教學校的顧問。

奧州共和黨州長史迪特（Kevin Stitt）預料未來會有另一樁類似案件，屆時可望由巴瑞特打破僵局。