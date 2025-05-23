哈佛之後換哥大？川普政府劍指大學最重要收入來源

哈佛的外籍生占27%，如果被禁止招收國際生，將嚴重衝擊哈佛。（美聯社）

川普 政府對哈佛大學 (Harvard University)揮出最新一擊，禁止哈佛招收外國學生，路透社分析，川普政府劍指全國各地數以百計大學的最重要收入來源。中密蘇里大學(University of Central Missouri)前任校長安布羅斯(Chuck Ambrose)說，外國學生較可能繳交全額學費，基本上對其他拿獎助金的學生提供補助。

專門研究大學財務的田納西大學(University of Tennessee)教授柯爾欽(Robert Kelchen)說，川普政府阻止招收國際學生，對哈佛來說是重大打擊，同時對其他大學傳遞「下一個可能就是你」的訊息。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)22日接受福斯新聞網(Fox News)「瑪莎‧麥克卡魯姆之新聞故事」(The Story with Martha MacCallum)節目訪問時，被問到政府是否考慮對哥倫比亞大學(Columbia University)等校採取相同行動。諾姆回答：「當然，這是對所有其他大學的警告，大家必須好好表現。」

哈佛大學全體註冊學生當中，國際學生占27%，大約6800人，為該校的學費收入作出重要貢獻；哈佛大學的新2025-26學年學費為5萬9320元；加上食宿後，費用可能會增加到8萬7000元，這筆費用有助於哈佛大學貼補國內學生並推動研究。

「全美教育統計中心」(National Center for Education Statistics，NCES)指出，2023年時，43所學生人數超過1000人的大學，國際學生比率甚至更高。被川普政府點名批評校務政策帶有反猶太 路線的哥倫比亞大學，2023年註冊學生當中，外國學生占39%。註冊學生人數至少1000人的246所大學，至少10%學生來自外國。

許多大學已經因為聯邦經費大量被砍而焦頭爛額。哈佛遭川普政府指控未能解決校園裡的反猶太主義、種族騷擾問題，過去幾周將近30億規模聯邦合作計畫遭取消，研究經費也遭到凍結。柯爾欽說，川普政府的最新動作是對走研究路線的大型大學再添財務打擊。

取消招收外國學生將對學校財務造成如何衝擊，哈佛大學與哥大都沒有發表評論。

根據國際教育者協會(NAFSA)的數據，2023-24學年有超過110萬名國際學生為美國經濟貢獻了440億元，並支持了37萬8000個就業機會；根據公共廣播電視公司(PBS)，有鑒於哈佛大學的530億美元捐贈基金有一部分是來自學費，失去國際學生可能會讓該校收入大幅減少。