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「又大又美法案」內容未定 眾院共和黨到處找票

編譯陳韻涵／綜合報導
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眾院共和黨領袖在白宮與強硬派議員會晤後，樂觀表示川普總統口中的「又大又美法案」可能在21日晚通過，但過去一周以來的談判僵局依然存在。

華盛頓郵報報導，立場各異的議員表示，「又大又美法案」最終內容尚未定案；田納西州共和黨眾議員奧格茲(Andrew Ogles)與強硬派的眾院自由黨團(House Freedom Caucus)的其他成員表示，該法案仍未獲眾院通過法案所需的票數。

有線電視新聞網(CNN)報導，六名誓言違抗共和黨高層命令的議員，21日下午被川普召進白宮遊說；此六名保守派共和黨議員希望在法案中納入削減開支的內容，包括削減潔淨能源計畫，以及俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)在會中表示，「這一切並不容易，因為我們只占微弱多數」；他強調，黨內領袖必須與多元化的共和黨會議達成「非常微妙的平衡，我們討論了政治動態及反對派議員的處境」。

共和黨溫和派眾議員勞樂(Michael Lawler，紐約州)告訴CNN，共和黨「還有很長的路要走」，他認為該法案必須分拆才有機會通過。

政治新聞網站Politico報導，眾院自由黨團黨鞭哈里斯(Andy Harris，馬里蘭州)表示，反對派「20日晚同意白宮的提議」，即加快白卡的工作要求和逐步取消「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)的稅額抵免；但哈里斯指出，眾院共和黨領導層未「充分」解決他們的憂慮，質疑該法案21日能否通過。

21日晚，眾院議長強生(Mike Johnson)及其領導團隊認為，川普已協助該法案重回正軌，但因強硬派的眾院自由黨團成員在會後大多保持沉默，尚不清楚他們是否真的支持該法案。

史卡利斯離開白宮後表示，「我們今晚將進行投票」，但未透露投票時間，也未說明是否與強硬派達成協議。

華郵指出，「又大又美法案」21日晚若要在眾院投票，必須先調整眾院規則委員會(House Rules Committee)的議程，且需先通過程序性投票，才能交付全院投票。

眾院 共和黨 投票

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