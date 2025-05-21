我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

研究：某些保險員誘長者掉紅藍卡優勢計畫圈套 抽成翻倍

記者顏伶如／綜合報導
市面詐騙集團常以不當手法推銷俗稱紅藍卡優勢計畫的「聯邦照顧」福利 。(美聯社)
市面詐騙集團常以不當手法推銷俗稱紅藍卡優勢計畫的「聯邦照顧」福利 。(美聯社)

財經網站「市場觀察」(MarketWatch)報導，康乃爾大學(Cornell University)醫學院研究人員上周發表於美國醫學會期刊(Journal of the American Medical Association，JAMA)的最新研究指出，某些保險代理員與銷售員為了賺取數以千計的佣金，透過誘導甚至掉包手段，讓老年人掉入紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)圈套，花錢購買對自己並無好處的私人保險方案。

研究根據統計指，大約有3300萬美國民眾購買保險公司的紅藍卡優勢計畫方案，而不是參加由聯邦政府經營的傳統型紅藍卡(Medicare，又稱聯邦醫療保險計畫)。

不過，研究發現，許多老年人是因為被保險代理員或銷售員誘導才加入紅藍卡優勢計畫，其中有些人還參加了錯誤的方案，保險代理員與銷售員把賺取佣金擺在消費者權益之上。

康乃爾大學醫學院研究人員卡薩里諾(Lawrence Casalino)、邦德(Amelia Bond)、庫拉爾(Dhruv Khullar)在研究報告指出，保險代理員如果向一名65歲消費者推銷成功紅藍卡優勢計畫方案，可賺取終身佣金大約6000元，相較之下，65歲消費者參加政府主辦的傳統型紅藍卡並搭配「差額保險」(Medigap)、D部份(Part D)處方藥物保險，代理員拿到抽成可能只有上述金額的50%或70%。

研究報告指出，根據聯邦規定，紅藍卡優勢計畫第一年佣金上限為626元，消費者如果續保，接下來保險代理每年可賺佣金約有313元，若以65歲消費者未來平均壽命有18年計算，累計佣金有5947元。

相較之下，如果相同歲數消費者參加傳統紅藍卡搭配「差額保險」、D部份處方藥物保險，代理員18年累計賺取佣金約3000元到4200元之間。

報告指出，買到錯誤紅藍卡優勢計畫方案的老年人，等於陷入「圈套」(trap)，很難轉回傳統型紅藍卡，因為步驟麻煩，且要抓住時間點 ，例如把握開放加入期。

市面詐騙集團常以不尚手法推銷俗稱紅藍卡優勢計畫的「聯邦照顧」福利 。(美聯社)
市面詐騙集團常以不尚手法推銷俗稱紅藍卡優勢計畫的「聯邦照顧」福利 。(美聯社)

聯邦醫療保險 紅藍卡

上一則

川普熱線普亭 未要求俄國立即停火

下一則

川普督軍 籲共和黨眾議員別砍白卡 鷹派未妥協

延伸閱讀

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
眾院共和黨提案改革白卡 760萬人將失醫療補助

眾院共和黨提案改革白卡 760萬人將失醫療補助
聯合健保集團涉紅藍卡詐騙 司法部查不法

聯合健保集團涉紅藍卡詐騙 司法部查不法
WSJ獨家：聯合健保集團涉紅藍卡詐騙遭司法部犯罪調查

WSJ獨家：聯合健保集團涉紅藍卡詐騙遭司法部犯罪調查

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普政府計劃徹底改寫AI半導體出口規定，摒棄拜登時代提出的晶片出口三級管制計畫。(路透)

美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

2025-05-13 19:57
川普總統(前左)今天抵達沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼(前右)熱烈歡迎。(路透)

沙國王儲承諾投資美6000億 川普：湊成整數1兆吧

2025-05-13 12:19
川普總統（左）在阿布達比王儲哈立德陪同下參觀謝赫扎耶德大清真寺。（路透）

美總統罕見造訪清真寺 川普脫下鞋 讚嘆伊斯蘭文化

2025-05-15 16:26
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌