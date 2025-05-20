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最高院允川普政府取消「臨時保護」 35萬委內瑞拉人面臨遣返

記者顏伶如／綜合報導
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最高法院19日做出有利川普政府的判決，同意政府有權否決前總統拜登給予委內瑞拉無證移民臨時保護身分，恐有35萬人面臨遣返。（美聯社）
最高法院19日做出有利川普政府的判決，同意政府有權否決前總統拜登給予委內瑞拉無證移民臨時保護身分，恐有35萬人面臨遣返。（美聯社）

川普總統擴大驅逐無證移民的行動獲致重大勝利，最高法院19日允許川普政府取消前總統拜登任內為35萬名委內瑞拉無證移民提供的「臨時保護身分」(temporary protected status，TPS)，如今這批委國無證客面臨遣返命運，頓時喪失在美合法居留及工作的保障。

白宮發言人艾比蓋兒‧傑克森(Abigail Jackson)19日下午表示，「臨時保護身分」只是暫時計畫，效期由國土安全部長全權決定，「聯邦區域法院無權阻止行政部門執行移民法律」。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)今年2月宣布取消委內瑞拉無證移民的「臨時保護身分」，但諾姆行動被加州北區聯邦區域法院華裔法官鄭一芳(Edward M. Chen)擋下。聯邦第九巡迴上訴法院維持加州北區聯邦法院原判，預計7月舉行聽審。川普政府向最高法院聲請緊急動議，最高法院19日公布僅有一頁、沒有簽名的簡短裁決，允許川普政府取消35萬委國無證客的「臨時保護身分」，並將全案發還下級法院。

裁決書中只有自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)持不同意見。

川普政府目前也在爭取取消拜登政府為海地、阿富汗等國公民提供的「臨時保護身分」。

代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)向最高法院指出，國會賦予國土安全部龐大權限，得以把某些發生天災或內亂的國家列為不適合返鄉的「不安全國家」(unsafe countries)並管理「臨時保護身分」計畫。

代表無證移民向聯邦政府提告的「全國臨時保護身分聯盟」(National TPS Alliance)委任律師則向最高法院表示，諾姆無權提前結束「臨時保護身分」計畫，諾姆提早取消「臨時保護身分」是基於對委內瑞拉人的種族歧視。

為委國無證移民提供法律諮詢的洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)法學院移民法律與政策中心(Center for Immigration Law and Policy)共同主任阿魯拉納瑟姆(Ahilan Arulanantham)說，「臨時保護身分」驟然取消的狀況沒有前例。他說，最高法院僅公布兩段文字的裁決，沒有任何說明，「令人非常意外」。他表示，最高法院裁決對人道、經濟層面都將造成立即衝擊，影響數個世代。

移民 川普 國土安全部

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