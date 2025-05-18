我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

「飢餓遊戲」無證客版？國安部擬拍移民實境秀 贏家獲公民權

記者胡玉立／綜合報導
國安部的實境節目製作人沃索夫2013年資料照。(美聯社)
國安部的實境節目製作人沃索夫2013年資料照。(美聯社)

國土安全部考慮參與一檔讓移民為快速取得美國公民身分相互競爭的電視實境秀。國土安全部表示，此提案目前仍處於「初步審查階段」。策畫這檔實境秀的節目製作人、加拿大移民沃索夫 (Rob Worsoff)則強調：「這不是移民的『飢餓遊戲』」，「參賽者不會因為比輸了被遣返」。

沃索夫向華爾街日報表示，他曾在歐巴馬和拜登政府時期向國土安全部商談製作同樣節目，但未成功。此節目旨在「為人帶來希望，頌揚成為美國人的意義」。

根據沃索夫製作團隊的書面概述，這檔節目名稱預定為「美國人」(The American)，移民將在每集一小時的實境秀電視節目中競爭，以證明自己「最美國」。例如，移民將在舊金山舉行的挑戰中參加淘金熱比賽，去礦井尋找最多黃金；另一集參賽者會分成幾組，在底特律汽車裝配線組裝車輛底盤。參賽者將乘坐火車穿越全國；每集結束時，火車就會少一個座位。

沃索夫曾製作美國實境節目「鴨子王朝」(Duck Dynasty)；他強調，「這不是移民的『飢餓遊戲』(電影Hunger Games)。」已被排入申請移民系統的移民參賽者將參加美國歷史和科學競賽等各項比賽，失敗者不會面臨驅逐出境。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)證實，此案目前處於初步審查階段，「提案被否決或批准前，都要徹底審查」。麥克勞克林表示，該部門每年都會收到數百個電視節目提案，從邊境安全行動相關紀錄片到各類調查節目都有；國土安全部長諾姆（Kristi Noem）並未審閱或支持任何劇本或實境秀節目提案。

國土安全部曾與迪士尼國家地理頻道的「抓捕走私者」(To Catch a Smuggler)製片人合作多年。

華爾街日報報導，諾姆擔任國土安全部長的行事風格與眾不同，她以電視為導向，注重宣傳；該部門已撥款2億多元用於廣告宣傳，諾姆曾拍廣告呼籲非法移民回祖國去，最近曾在薩爾瓦多監獄囚犯面前擺姿勢拍照。

非法移民 國土安全部 華爾街

上一則

聯邦法官同意國稅局、ICE 共享稅務資料 進一步合作驅逐無證客

下一則

川普警告沃爾瑪別漲價 自己吞下關稅「我會盯著你們，顧客也會」

延伸閱讀

FBI前局長被控「神祕數字」籲暗殺總統 川普指稱腐敗警察

FBI前局長被控「神祕數字」籲暗殺總統 川普指稱腐敗警察
炒作專家？川普政府有意做實境秀 大獎竟是「公民身分」

炒作專家？川普政府有意做實境秀 大獎竟是「公民身分」
「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文
洛縣發無證客現金 國安部喊查

洛縣發無證客現金 國安部喊查

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
根據在美國與中國在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅。（路透）

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

2025-05-12 03:22
美國總統川普表示，他將簽署行政命令壓低美國處方箋藥物的價格。（美聯社）

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

2025-05-12 08:35
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

2025-05-11 20:52
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53
川普代表團在瑞士與多國進行會談。(路透)

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

2025-05-10 20:24

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃