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提前申領社安金者增27.6萬 退休者寧願少領也要早領

編譯潘勛／綜合報導
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許多人擔心社安福利被削減，因此提前申領社安金，即使少領一些錢也在所不惜。(美聯社)
許多人擔心社安福利被削減，因此提前申領社安金，即使少領一些錢也在所不惜。(美聯社)

今年申請社會安全福利的人比去年同期要增加13%，也就是多出27萬6000人，社會安全局(Social Security Administration)表示，增幅「很劇烈」；社安專家指出，擔心領不到的焦慮感顯然是很大的因素。

紐約時報16日報導，以麥高文(Marty McGowan)為例，他67歲生日翌日早晨便申請社安金；他原先本打算到70歲才申請，屆時可取得較豐富的收入，每個月多領800元。

但他跟近幾個月其他退休人士一樣，看見整個經濟前景變得愈來愈不穩定，而社安局卻因川普政府而人事大地震；擔心經濟變差，取得社安金的管道可能消失，迫使他提前申請領取，即使自己每月能領的錢變少，也在所不惜。

麥高文並非唯一這麼做的人，本會計年度到4月，申請社安金的退休人士增加27萬6000人，比去年同期大增13%。

智庫「城市研究所」(Urban Institute)資深政策學者史摩利根(Jack Smalligan)表示，因為對大多數人來說，決定提前申領不是好事，所以局面令人憂心，他們看見社安局、自己的福利都遇到威脅，同時退休帳戶401(k)收益動盪，也很操心，所以緊張兮兮。

川普政府動手大砍聯邦人事，社會安全局也不例外，局內人、接近退休或已退休的人都惴惴不安，很多人害怕社安局人事被砍，還有其他政策生變，只怕會危及他們領取社安金的管道。領軍「政府效率部」(DOGE)的億萬富豪馬斯克削減聯邦機構，還一直宣稱社安局有廣泛詐欺，讓局面愈發紊亂。

局勢如此，再加上經濟不確定性變大，似乎影響一些退休人士現實生活的財務決定。社安局官員最近作業會議上都承認這一點，社會安全系統還出現其他吃緊現象。

3月28日，時任社安局代理局長的杜迪克(Leland Dudek)表示，有心人散播恐懼，促使人們提前申領社安金，生怕自己領不到福利。

4月25日社安局另次開會時，局內工作人員表示，提前申領社安金的高所得人士數目多於以往；社安制度專家指出，那些人占出於害怕而申請社安金人士的一部分。

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