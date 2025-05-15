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出生公民權案 最高法院今口頭辯論 川普主張恐遭否決

編譯陳韻涵／綜合報導
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聽取出生公民權案的口頭辯論，專家預料川普擬將出生公民權限制為父母至少一人為美國公民或永久合法居民的主張，最終可能遭否決。(路透)
聽取出生公民權案的口頭辯論，專家預料川普擬將出生公民權限制為父母至少一人為美國公民或永久合法居民的主張，最終可能遭否決。(路透)

最高法院15日聽取出生公民權案的口頭辯論，其結果將對川普總統的行政權與施政目標造成重大影響。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，最高法院其實並未利用出生公權案件，判決川普能否完全重新詮釋第14修正案一向的解釋，而是聚焦法官在全美範圍內，阻止總統政策的權力。

多數法律專家表示，川普的計畫將出生公民權限制為父母至少一人為美國公民或永久合法居民，此計畫最終可能遭否決。

第14修正案規定：「所有在美國出生，或歸化美國並受美國管轄者，都是美國公民。」

迄今為止，最高法院的保守派大法官以六比三占多數，其中包括三名川普任命的大法官；最高法院只著重下級法院的法官，是否有權在全美阻止該政策的議題，正如三名法官在不同案件中的裁決。

數月以來，川普政府及其盟友持續怨懟法官發布的「全面禁制令」(universal injunctions)，這些禁令阻礙川普積極行使行政權。

共和黨議員迅速就此問題提出議案，且於4月獲得眾院通過，但尚未交付參院表決。

司法部官員13日在電話記者會中表示，「地區法院法官發布的全面禁令，持續在根本上阻礙總統實施其議程的能力」。

該名官員補充道，政府認為這類裁決形同「直接攻擊」總統權力。

司法部表示，川普第二任期迄今，法官已做出39項這類裁決，且全面禁制令還阻止政府效率部(DOGE)削減部分聯邦資金和解雇公務員。

在其他訴訟中，兩間法院阻止川普在全美實施的跨性別軍人禁令，最高法院隨後介入，並允許其生效。

政府要求法院限制出生公民權發布禁令的範圍，使其僅適用個人、興訟組織，或22個挑戰川普行政命令的州。

若最高法院同意，川普政府或許能在部分情況下實施該政策，即便訴訟仍在進行中，且有更多人提告請法院裁決他們的案例是否適用。

科羅拉多州檢察長魏瑟爾(Phil Weiser，民主黨)響應其中一宗訴訟，他受訪時說：「出生公民權案闡明了此事的利害關係，若你真的必須讓每一個原告單獨興訟，便限制了法院宣布法律和保護人民的能力」。

魏瑟爾表示，川普政府正尋求「限制司法監督違法行為」。

川普 司法部 美國公民

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