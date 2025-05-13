川普簽行政令大砍藥價 承諾降59%

川普總統12日在白宮簽署行政命令，責成衛生部長小甘迺迪(右二)在30天內與藥廠達降價協議，藥價降59%。左起為NIH院長巴塔查雅、聯邦醫療服務中心主任奧茲，及FDA局長馬丁馬卡里。 (歐新社)

川普 總統12日上午簽署行政命令，要求衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)30天內與藥廠達成降低處方藥價協議，讓美國藥價比照其他已開發國家的最低藥價，否則聯邦政府將祭出新規。川普在白宮 簽署儀式記者會上說：「我們要平等。」他指出：「我們要付一樣的價格，我們要跟歐洲人付的價錢相同。」

華爾街日報分析，美國民眾藥品花費比其他國家高出許多，以第二型糖尿病用藥Jardiance為例，30天份量的藥價去年為611元，但非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)統計報告指出，同樣份量的Jardiance在瑞士只要70元，在日本只要35元。在其他已開發國家，當地政府通常透過協商或實施全民健保制度(single-payer healthcare systems)等籌碼，得以壓低藥價。許多全球製藥大廠主要營收均仰賴美國，因為藥品價格在美國相對較高。

根據行政命令，聯邦政府將推出「最惠國待遇」(Most Favored Nation)政策，讓國內的處方藥價比照其他已開發國家的最低藥價。如果藥廠沒有在180天內降低藥價，「最惠國待遇」原則就會上路，藥廠將受到衛生部等機關限縮，美國還將開放藥品進口。

行政命令並未說明藥價改變如何適用於紅藍卡 (Medicare)、白卡(Medicaid)。白宮發言人說，紅藍卡D部分(Part D)處方藥物計畫是降低藥價的重點，但未說明哪些藥品將受到影響。

美聯社報導，對於數百萬購買私人健保的民眾來說，川普降低藥價行政命令又將產生如何影響，目前仍不清楚。

代表主要製藥產業的遊說團體12日對川普行政命令提出反對，形容新規對民眾來說「不划算」(bad deal)。製藥公司長期主張，利潤減少將衝擊新藥研發經費。

民主黨加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)在社群媒體X發文，肯定川普降低藥價措施。

川普11日在「真實社群」(Truth Social)發文，預告將簽署降低藥價的行政命令，美國處方藥品價格長年比其他國家來得貴，今後美國藥價將比照世界繳付最低藥價的國家。他表示，藥價可望減少59%，美國終於將受到公平對待，美國公民的醫藥開銷也將降低到前所未見的程度，政府能夠省下數兆計算的開銷。