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紐瓦克非法移民拘留中心混戰 國安部：將再逮捕3眾議員

編譯盧炯燊／綜合報導
國土安全部10日表示，在新澤西州紐瓦克市長巴拉卡擅闖非法移民拘留中心被捕事件中，陪同他的新州國會議員麥克伊弗(圖)等三人也可能被逮捕。(美聯社)
國土安全部10日表示，在新澤西州紐瓦克市長巴拉卡擅闖非法移民拘留中心被捕事件中，陪同他的新州國會議員麥克伊弗(圖)等三人也可能被逮捕。(美聯社)

新澤西州紐瓦克(Newark)市長巴拉卡 (Ras Baraka) 被指擅闖非法移民拘留中心被捕事件進一步發酵，國土安全部(DHS)發言人10日揚言，將逮捕當時陪同巴拉卡的三名民主黨籍國會議員，而行動「已提上議程」。

新州三名民主黨籍國會眾議員︰梅南德茲(Robert Menendez)、麥克伊弗(LaMonica McIver)及科爾曼(Bonnie Watson Coleman)陪同巴拉卡到拘留中心，無疑是鼓勵反對這個拘留中心，巴拉卡被捕時現場一片混亂，甚至引發肢體衝突。

DHS發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)10日在CNN回應有關事件時表示，「將會有更多人被捕」，並指逮捕議程已放到桌子上。當要求進一步評論時，她著媒體將問題轉給新州代理聯邦檢察官哈巴(Alina Habba)，但哈巴辦公室暫時沒有回應。

若DHS真的採取逮捕行動，說明川普政府進一步升級對公職人員的打壓。

4月25日，威州密爾瓦基郡(Milwaukee)巡迴法院法官杜根(Hannah Dugan)被指協助一名無證移民逃避移民局的執法而被捕。而國會議員本來就有合法權利，在無須事前通知下巡視聯邦移民及海關執法局(ICE)拘留設施。

對於有可能被逮捕，科爾曼的發言人表示只是看到麥克拉夫林的說法，目前尚未收到DHS的任何消息。

對於麥克拉夫林指有一名國會議員「猛擊了」ICE執法人員，又說會很快公開相關視頻的說法，科爾曼辦公室表示，他們已經審查了執法人員隨身攝影機所拍下的視頻，「證明DHS在這次事件裡公然撒謊」，相反的，議員和市長受到了各種形式的粗暴對待、毆打和攻擊。

根據當時的大混戰視頻，科爾曼及麥克伊弗是圍著巴拉卡作為保護，而執法人員則試圖逮捕他，一名執法人員試圖將巴拉卡拉出來時，推撞了麥克伊弗。

但福斯新聞發布了一段據稱由DHS提供的視頻，顯示麥克伊弗「推撞或用肘推開了一名執法人員」。

新澤西州紐瓦克市長巴拉卡 (圖) 因被指擅闖非法移民拘留中心，引發肢體衝突而被捕...
新澤西州紐瓦克市長巴拉卡 (圖) 因被指擅闖非法移民拘留中心，引發肢體衝突而被捕。(美聯社)

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