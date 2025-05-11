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赫塞斯整頓五角大廈 擬砍20%四星將領

編譯廖振堯／綜合報導
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國防部長赫塞斯(左)計畫裁減20%的四星上將，稱是「消除冗餘部隊結構、優化和精簡領導層的關鍵一步」。圖為他在五角大廈門口歡迎秘魯代表團。(美聯社)
國防部長赫塞斯(左)計畫裁減20%的四星上將，稱是「消除冗餘部隊結構、優化和精簡領導層的關鍵一步」。圖為他在五角大廈門口歡迎秘魯代表團。(美聯社)

赫塞斯(Pete Hegseth)擔任美國國防部長以來，他和川普總統就一直大力削減高階軍官，如參謀長聯席會議主席布朗將軍(CQ Brown Jr.)、海軍作戰部長(Naval Operations)麗莎·弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)上將都已丟官。赫塞斯在5月5日的一份備忘錄宣布，將裁減20%的四星上將，稱是「消除冗餘部隊結構、優化和精簡領導層的關鍵一步」。

綜合媒體報導，赫塞斯也要削減10%的一星以上將官(flag officers)。在約130萬現役軍人中，共有37名四星上將、約900名一顆星或以上的將官，依赫塞斯的指令將相關人數降至30人及720人以下。該備忘錄也呼籲將國民兵的將領人數減少20%。

赫塞斯稱最必要的是要培養傑出的高階領導，他們能推動創新和卓越作戰、免受不必要的官僚層級阻礙其成長和效率，「把資源從臃腫的總部轉移到作戰人員身上」。

川普政府今年2月開始大清洗軍事高層，布朗將軍和弗蘭切蒂上將等人被解職後，又有報導稱國防部正在考慮整併一級作戰司令部，如合併美國歐洲司令部(U.S. European Command)和美國非洲司令部。此後又有幾位高階軍官被解職，包括五角大廈網路司令部司令暨國安局局長郝格(Timothy Haugh)，川普於4月初無故解雇了他。

赫塞斯上周下令陸軍減少將領人數、削減項目，並整合辦公室、司令部和總部。他4月30日發布的一份備忘錄命令陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll)「實施全面轉型戰略，精簡部隊結構，消除浪費性支出，改革採購制度，更新低效的國防合約，並克服狹隘利益、重建軍隊，恢復戰士精神，重建威懾力」。

赫塞斯毫不掩飾他不滿高級將領人數過多，甚至在1月的任職聽證會上也談到這點；此外他也曾在去年訪問中表示他認為超過三分之一的軍官積極參與軍隊政治化，明確說他對那些倡導「覺醒政策」的軍官覺得反感。

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