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川普傳下周簽行政令大減紅藍卡藥價 要求藥廠在美按最惠國價格

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統將簽署行政命令大幅調降紅藍卡的藥價，價格不得高於他國。（美聯社）
川普總統將簽署行政命令大幅調降紅藍卡的藥價，價格不得高於他國。（美聯社）

川普總統計畫重新推動他第一任期內的一項政策，要求製藥公司向美國收取的費用不得高於其他國家，數千萬人的處方藥可能很快變得更加實惠，據傳下周他便將簽署此行政命令。

每日郵報(Dailymail)報導，許多已開發國家都是單一支付者(single-payer)健保制度，允許政府直接與製藥公司進行談判，但美國分散、私有化的健保制度讓藥廠們更有定價權，有些藥品的價格甚至比他國高出10倍。

三位知情人士透露該提案仍在最終敲定，川普尚未批准任何計畫，但他暗示下周將發布一項「非常重大、多年來某特定主題最重要的聲明之一」。川普第一任期便提出類似政策，但未獲支持並受到製藥業強烈抵制。他在第一任期結束前幾個月最後一搏，再次推動該政策，但被法官阻止。

該計畫將使俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)B部分(Part B)涵蓋的藥品價格與同類國家付的價格一樣，包括加拿大、德國、英國。B部分通常涵蓋注射或輸注藥物、輸液幫浦、霧化器藥物、腎衰竭藥物、部分疫苗、部分移植和免疫抑制藥物。並非所有前類這些藥物都包含在B部分，主要僅涵蓋在醫療機構或由醫生所開的藥物。

當時估計這項命令可在七年內為美國納稅人省下超過850億元。如自體免疫藥物Humira一個月用量要價7400元，但在英國只要468元、在瑞典只要589元；用於治療副甲狀腺功能亢進的Parsabiv在美國5毫升就要1112元，英國只需218元。

此外一些藥品價格飆漲，如胰島素從1999年的21元漲至2019年的332元。凱瑟家庭基金會(KFF)報告指出，2019年美國的人均處方藥支出為1126元，其他國家僅一半，約552元；其中英國最低，為285元。超過75%美國成年人表示，藥物費用難以負擔。

產業領袖警告該政策將威脅利潤和創新，一位高層稱這是「製藥業和美國生科創新最大的生存威脅」。

川普 聯邦醫療保險 健保

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