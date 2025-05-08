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CBS主播丈夫華府經營餐廳 突遭ICE掃蕩

記者顏伶如／綜合報導
CBS主播諾拉‧歐唐納(左)與丈夫崔西的檔案照。(路透)
CBS主播諾拉‧歐唐納(左)與丈夫崔西的檔案照。(路透)

2024年大選期間副總統電視辯論主持人、哥倫比亞廣播公司晚間新聞(CBS Evening News)主播諾拉‧歐唐納(Norah O'Donnell)，其丈夫崔西(Geoff Tracy)在華府經營20多年的餐廳，6日上午遭到移民和海關執法局(ICE)十多名探員掃蕩。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)7日報導，移民與海關執法局這波行動有多家餐廳成為掃蕩目標。崔西經營的美式餐廳位於華府西北部，靠近美利堅大學(American University)，主要餐點包括要價17元的披薩、19元的漢堡以及價格在20元至30元之間的各種口味的手工義大利麵等。

報導指出，身穿制服的移民探員6日上午10時30分左右抵達餐廳，要求查看員工的I-9表格，檢查身分證件以及工作證。崔西餐廳遭到檢查約一個半小時，並無任何人員被帶走。

「華府都會區餐廳協會」(Restaurant Association of Metropolitan Washington)會長陶森德(Shawn Townsend)接受地方媒體Fox 5訪問時說，某些華府餐廳遭受「製造恐懼」的手段對待，令人憂心。

陶森德表示，在一波波掃蕩行動裡，雖然沒有聽說任何餐廳有人員被拘留或逮捕，但午餐時間的餐飲服務還是因此中斷，「這點讓人覺得擔心」。他說，華府地區餐廳業瀰漫恐懼氣氛，因為員工中有大量移民。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)對ICE的行動表示不安，「看來ICE到餐廳和社區，而且顯然不是抓罪犯， 干擾大家的活動」 。

紐約郵報(New York Post)報導，就在同一時間，華府另一家知名餐廳Millie's午餐時間同樣遭到移民掃蕩。

不過，Millie's餐廳負責人布萊爾(Bo Blair)對「華盛頓人報」(The Washingtonian)說，拒絕移民探員盤問員工的要求之後，移民官員並未進一步施壓。

哥倫比亞廣播公司晚間新聞主播諾拉‧歐唐納，其丈夫崔西在華府經營20多年的餐廳，6...
哥倫比亞廣播公司晚間新聞主播諾拉‧歐唐納，其丈夫崔西在華府經營20多年的餐廳，6日上午遭到移民和海關執法局(ICE)十多名探員掃蕩。(美聯社)

華府 移民 ICE

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