最高院准許川普政府禁跨性者服役 3自由派大法官反對

最高法院6日裁定禁止跨性者服役的川普行政命令有效。圖為川普第一任2017年時頒布禁止跨性者服役的行政令，反對者上街紐約市抗議。(美聯社)

川普 政府禁止跨性別 者從軍的行政命令規定，6日獲得聯邦最高法院准許恢復實施，但挑戰川普政府規定的訴訟則持續進行。這對川普總統是一大勝利。

如同最高法院對於其他緊急動議的處理，6日裁決並沒有附加意見書，但三位自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)則說，應該擋下川普政府新規。

川普總統1月上台後不久便發布行政命令，要求軍隊剔除跨性別人士，因為跨性別者身份「虛假」(falsehood)，不符合軍人必須具備「謙遜與無私」(humility and selflessness)的精神。

行政命令挨告之後遭聯邦法院下達禁止令，裁定行政令違反憲法平等保護保障條款，並稱川普政府沒有提供任何證據，表明跨性別者破壞了武裝部隊。

川普政府不服，向最高法院提出緊急動議，要求推翻下級法院的禁止令。

最高法院6日的有利川普政府的最新裁定，允許美國政府開始勒令跨性別軍人退役，並拒絕新的跨性別者入伍。有關該禁令的訴訟則在下級法院繼續進行。

除禁止跨性別者從軍之外，川普上台後還推出其他限縮男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ+)權益保障的措施，並且針對跨性別運動員頒布新規。不過，最高法院6日的裁決只適用於軍隊。

代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)在意見書指出，對於國家軍隊的建立，總統意見應該受到高度尊重。沙爾表示，軍方不該被迫維持經專業判斷已認定違反軍事整備及國家利益的政策。

美國是在2016年開放跨性別者從軍。一名國防高層官員說，超過4000多名現役軍人被診斷出「性別不安」(gender dysphoria)。

美聯社分析，最高法院允許川普政府恢復實施禁止跨性別人士從軍的規定，跨性別軍人可能失去服役資格，某些經驗豐富、功勛卓越的軍官恐遭革職。

今年2月，國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)上任不久，即根據川普行政命令頒布新政策，給軍隊30天時間確認跨性別人士的身份並且從軍中剔除；後由於受到訴訟挑戰影響，赫塞斯命令暫停。