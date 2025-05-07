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1張餐券150萬 川普籌款活動引外界利益輸送質疑

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普總統本月接連舉辦兩場認購餐券單價高達150萬元的籌款活動，引發外界利益輸送的質疑。(歐新社)
川普總統本月接連舉辦兩場認購餐券單價高達150萬元的籌款活動，引發外界利益輸送的質疑。(歐新社)

出身房地產大亨的川普總統二度入主白宮依然不改其富豪作風，本月接連舉辦兩場認購餐券單價高達150萬元的籌款活動，引發外界利益輸送的質疑。

根據今日美國報(USA Today)報導，力挺川普的超級政治行動委員會(Super PAC)「讓美國再次偉大公司」(MAGA INC)，日前舉辦認購百萬元餐券可與川普共進晚餐的募款活動，引發外界爭議。

不料短短11天後、川普5日參加首場在維吉尼亞州史特林(Sterling)川普國家高爾夫俱樂部(Trump National Golf Club)舉行的募款餐會，單張餐券認購價格高達150萬元。

值得注意的是，與川普共同出席活動的另一位主角是白宮「人工智慧與加密貨幣沙皇」薩克斯(David Sacks)，此人正與國會議員商討制定數位資產監管新法案。

由於這場晚宴並不對媒體開放，確切籌款目的不得而知，不過即使無關乎川普第三任，仍可能持續發揮關鍵的政治影響力。

聯邦參院「銀行住房和城市事務委員會」(Banking, Housing, and Urban Affairs Committee)資深成員、麻州民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)致函政府操守辦公室(United States Office of Government Ethics，OGE)，對於薩克斯涉入加密貨幣監督立法表示質疑。

華倫指出：「今晚薩克斯與他人共同舉辦一人150萬元餐券的晚宴，並邀請加密貨幣業者參加，與川普結盟的超級政治行動委員會共同募款，由於薩克斯也投資加密貨幣，因此有可能從白宮加密貨幣政策中獲益。」

華倫表示，身為風險投資專家的薩克斯即便為了消除利益衝突疑慮，已經與2億元加密資產分割，但仍擁有「對數位資產相關企業的私募股權非流動性投資」，占其總投資資產3.8%以下。

另外第二場募款活動訂於22日在位於華府的川普私人俱樂部舉行，凡持有足夠數量$TRUMP迷因幣者可獲得邀請；前220名大戶則有機會與川普共進晚宴；前25名則可獲得白宮參觀與私人招待服務。

監督組織Accountable.US也擔心，企業和個人試圖可能透過購買迷因幣來討好川普並影響白宮政策，形成國家新危機。

川普 白宮 貨幣

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