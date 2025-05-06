川普政府新招：移民若自願遣返 機票免費、送千元「有機會回美」

國土安全部長諾姆5日呼籲境內非法移民使用手機應用程式，申請「自我遣返」，如此未來尚有機會申請返美。(美聯社)

國土安全部 5日宣布，願提供「自願遣返 」(self-deport)的非法移民 機票，並給予1000元獎勵；川普總統表示，如果非法移民在時限內自願遣返，未來有機會再回到美國，否則將永遠無法返回美國。

川普同時表示，如果非法移民在時限內自我離開做，只要他們是良民，或是美國需要的人才，也許未來有一天，可以透過很少的手續回到美國，這也給他們一個到美國的合法路徑；如果他們錯過了時限，遭到政府遣返，他們永遠沒有管道可以回到美國。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)表示：「如果你非法來到這裡，自我遣返是離開美國以免被捕的最佳、最安全、最划算方式。」她在聲明中指，國土安全部目前透過海關與邊境保護局(CBP)一款名為CBP Home的應用程式(App)，向非法移民提供交通財務援助及返國津貼。

國土安全部5日宣布自願遣返離境的非法移民，可獲得1000元的交通補貼，可以使用CBP的手機程式，填表申請離境。(DHS/CBP網站)

國土安全部指出，國土安全部5日表示，任何透過CBP Home應用程式的非法移民，若「自願遣返」，國土安全部願承擔機票開銷，並在確定非法移民回到原本的國家後，給予1000元的獎勵。

川普政府在3月推出名為CBP Home的手機應用程式，讓非法移民得以透過該應用程式通知美國政府主動離境的意願，並在手機上填寫自我遣返表格，並且確認出境。

據了解，國土安全部目前逮捕、拘留和遣返一名非法移民的平均成本為1.7萬元；國土安全部表示，自願遣返的計畫比現行的遣返成本更便宜，只需要原來成本的30%，就算加上1000元的獎勵，平均也只要4500元。

國土安全部也指出，非法移民若選擇自願遣返，有可能保留合法返回美國的機會；不過國土安全部並未說明任何具體的做法。

法院判決驅逐須審判 川普反駁：難道要做500萬場審判？

川普5日指控，至少有2100萬名非法移民入境美國，其中不乏罪犯、毒販和恐怖分子等，美國必須盡快把這些非法移民送出去，但現在卻遭到法官阻攔，法院要求政府提供審判程序，「難道要做500萬場審判嗎？這是不可行的。」

川普說，希望最高法院最後可以扭轉情況。川普說，現在希望非法移民可以自願遣返，政府願意提供機票，也給他們錢。

國土安全部稱，自1月20日以來，川普政府已驅逐出境15萬2000人，低於去年拜登政府2月至4月驅逐出的19萬5000人。