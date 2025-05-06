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億萬富翁艾克曼支持取消哈佛免稅資格 指成政治宣導組織

編譯陳韻涵／綜合報導
億萬富豪艾克曼批評哈佛大學，長期以來只為一個政黨發聲，已變成政治宣傳團體，不應享有學術團體的免稅資格。(路透)
億萬富豪艾克曼批評哈佛大學，長期以來只為一個政黨發聲，已變成政治宣傳團體，不應享有學術團體的免稅資格。(路透)

避險基金大亨艾克曼(Bill Ackman)表示，哈佛大學的免稅地位成為川普政府的攻擊目標是合理的，但他認為不至於會發展到失去免稅資格的地步。

保守派的艾克曼5日在消費者新聞與商業頻道(CNBC)節目上說：「與世推移，哈佛成了單一政黨的政治宣導組織；當一所大學從學術殿堂淪為政治宣導組織時，就不配擁有非營利地位。」

但畢業於哈佛的艾克曼表示，他不認為哈佛會失去免稅地位，「我希望哈佛成功」。

艾克曼批評哈佛董事會(Harvard Corporation)的領導階層，點名資深研究員佩妮‧普立茲克(Penny Pritzker)，說道「是時候改變哈佛董事會領導層了」。

川普總統2日再次威脅撤銷哈佛的免稅地位，他在社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文寫道，「他們活該！」

一名政府官員表示，總統的貼文並非正式指示國稅局(IRS)採取行動。

哈佛大學校長加伯(Alan Garber)譴責川普的說詞，稱此舉「高度違法」且「對哈佛具破壞性」。

加伯2日告訴「華爾街日報」說：「授予教育機構免稅地位，使其能成功履行教育使命；對研究型大學而言，還能實現研究使命。若我們失去免稅地位，顯然將受到嚴重損害。」

今年稍早，川普政府基於反猶太主義的考量，表示將暫停挹注哈佛的數十億元聯邦撥款和資金。

哈佛4月對川普政府興訟，指聯邦政府凍結數十億元的聯邦資金，危及哈佛的學術獨立性，侵犯哈佛的憲法權利。

艾克曼曾支持川普2024年大選，他建議哈佛與總統達成協議，而非提起訴訟。 

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)前年10月7日攻擊以色列發動引發以哈戰爭，之後各大校園內的緊張局勢升高，抗議以哈衝突造成巴勒斯坦平民傷亡增加的示威活動日益增加。

艾克曼和其他著名的哈佛金主批評校方未譴責哈瑪斯，也未妥善保護猶太裔學生。 

艾克曼施壓哈佛董事會，趕走未妥善回應反猶太運動的哈佛時任代理校長蓋伊(Claudine Gay)。

艾克曼5日表示，哈佛「不該是允許親恐怖組織進入校園的地方」，他指的是親巴勒斯坦的抗議活動。

川普 巴勒斯坦 猶太

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