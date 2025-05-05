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潘斯公開批川普：經濟將面臨價格衝擊和潛在短缺 美國人將求變

編譯季晶晶／綜合外電
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美國前副總統潘斯。(路透)
美國前副總統潘斯。(路透)

川普總統第一任期的副總統潘斯周一批評了川普全面性的關稅政策，他認為美國經濟即將面臨「價格衝擊」和潛在的短缺，這將導致美國民眾「要求白宮採取不同的做法」。

潘斯認為，川普政府第一任期的貿易政策是成功的，包括與加拿大和墨西哥重新談判一項協議以及針對中國進口商品徵收關稅，但川普現在走的是一條截然不同的路。

他說：「我確實擔心，隨著總統呼籲對友邦和敵國一視同仁徵收廣泛關稅，最終，政府推動的政策並不是針對濫用與我們貿易關係的國家，而是實質上會導致通膨、損害消費者利益、最終損害美國經濟的新的產業政策。」

他表示，在川普第一任執政期間，他曾與川普就貿易問題進行了「多次長時間的交談」。他承認兩人在這個問題上存在深刻的理念分歧，川普秉持一種「歷史觀點，即歸根結底對所有進入美國的商品徵收特定最低關稅門檻，將有益於美國民眾和經濟。」

潘斯認為應與自由國家進行自由貿易：「我們應該與自由世界的貿易夥伴合作，降低貿易壁壘、非關稅壁壘和補貼。但面對威權政權時，我們應該採取強硬立場，保持強硬態度，要求他們開放市場並尊重我們的智慧財產權。」

他補充說：「我確實認為，這種廣泛、不加區分、對朋友和敵人都一視同仁徵收關稅的政策，對美國人來說不是好事。”」

他認為，川普在4月10日宣布的90天暫緩徵收對等關稅一旦解除，「即使是政府也已經承認，經濟可能面臨價格衝擊，也許也會出現短缺」。

被問到川普最近的言論「孩子們擁有的娃娃也許只有2個，而不是30個」，潘斯說，「廉價商品是讓美國人量入為出的因素」。他說，自己有兩個女兒，三個年幼的孫女，「要讓娃娃的價格親民，讓我們的孩子買得起玩具，這是美國夢的一部分。」

他預言：「我認為美國人會看到這一切的後果。我認為他們會要求採取不同的做法。」

另外，潘斯談到俄烏戰爭，指川普「對烏克蘭的支持搖擺不定」，他認為俄羅斯總統普亭想要的不是和平，而是烏克蘭。 

川普 關稅

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