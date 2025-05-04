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拜加密貨幣之賜 川普家族資產半年增加29億

編譯俞仲慈／即時報導
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最新調查報告顯示，川普家族半年來拜加密貨幣之賜，資產增加約29億元。(路透)
最新調查報告顯示，川普家族半年來拜加密貨幣之賜，資產增加約29億元。(路透)

無黨派「國家民主捍衛者行動組織」(State Democracy Defenders Action，SDDA)公布的最新調查報告顯示，川普家族半年來拜加密貨幣之賜，資產增加約29億元。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，川普家族資產暴增，首先要歸功於川普發行$TRUMP和$MELANIA兩種加密貨幣；之前路透調查發現，$TRUMP幕後交易曾在不到兩周時間內賺進1億元。

去年10月間，身為共和黨總統候選人的川普就是成立加密貨幣交易所「世界自由金融」(World Liberty Financial)的推手，其家族持股高達60%。

還有來自阿布達比(Abu Dhabi)主權基金MGX上周證實將購買World Liberty價值20億元的穩定幣產品「USD1」，以投資全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)。

World Liberty坦承這筆交易是「有史以來對加密貨幣公司最大單筆投資，開創歷史性先例」，而美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)自川普上任後即暫停對十餘家加密貨幣公司的調查，引發外界質疑。

SDDA首席法律顧問坎特(Virginia Canter)直言：「重點在於川普似乎正在利用公職牟取私利。」並強調：「現代歷任總統都會切割資產或轉入我們所謂的『全權信託』(blind trust)，不過川普首任任期即未照辦，如今第二任更是加倍努力全心投入加密貨幣行業。」

由於現有法律並未要求加密貨幣公司公布買家，因此投資川普家族旗下加密貨幣產品的投資人，外界知之甚少，尤其川普企圖將美國打造成「世界加密貨幣之都」，擴大鬆綁加幣貨幣，讓國會共和黨人相當不以為然。

上個月包括華倫(Elizabeth Warren)等五名民主黨籍聯邦參議員致函聯準會(Fed)與美國貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency)表示：「川普總統參與計劃，剝奪金融監管機構獨立性，帶來極大利益衝突，可能對我國金融體制造成前所未有風險。」

但是川普身為總統不受刑事利益衝突約束，僅須遵照「政府道德倫理法」(Ethics in Government Act)規定申報財產(包括加密貨幣)並於5月15日截止日前申報。

貨幣 川普 共和黨

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