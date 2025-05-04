追蹤45萬無證兒童 川普政府擬訪視：確保他們安全

川普政府計畫建檔追蹤在美的無證移民兒童，圖為無父母陪伴的無證移民兒童在收容中心的資料照片。(美聯社)

川普 政府正發動聯邦政府跨部會單位，針對前總統拜登 任內全國45萬名無父母陪伴而入境美國的無證兒童，執行監視行動；川普官員稱，他們追蹤這些兒童，是想確保他們的安全。

美聯社3日報導，很多這些兒童都是近些年邊界移民 大增時抵達美國，接下來被安置在成年贊助者或親戚朋友家中。

很多移民促進人士質疑共和黨政府的策略；川普政府派遣國土安全部、聯邦調查局(FBI)探員來訪視這些兒童。川普對非法居留美國移民採零寬容舉措，曾讓小孩被專機遣送離美，所以引發深切的質疑，認為他的政府是利用這些訪視，想遞解一切並非合法居留美國的贊助人或是兒童。

川普官員表示，並非所有收容移民兒童的成年贊助人都經過妥善篩選，有些兒童陷身被剝削之虞。司法部就起訴過一名男子，該男子唆使一名14歲女孩遠由瓜地馬拉而來美國，接下來再不實宣稱她是他妹妹，而取得對她的監護權。

川普官員表示，他們沿門挨戶訪談，估計更多有問題的贊助人會浮現枱面，自2023年以來，大約已發生6萬5000件官司。衛生部不願具名官員表示，約450宗訴訟案已移交給聯邦執法官員。

衛生部在X社媒平台貼文表示，該部正梳理每一報告、每一細節，原因在保護兒童是必要舉動，不能挑選辦案；衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)4月30日與川普召開的內閣會議上表示，衛生部打算「找出這些小孩」，顯然提到拜訪收容移民兒童家庭一事。

聯邦政府允許成年人申請收容跨邊境入美、沒有父母或合法監護人的兒童，為期至少已有十年。然而這種施政，在拜登總統主政期間，成千上萬名兒童湧入，官員疲於處理，故問題叢生。聯邦監督機構去年報告指出，有些案例，聯邦官員事先並未檢查贊助人的背景或住址，就把無證兒童交給他們，而在其他案例，贊助人提供的身分根本不實。