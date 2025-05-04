持綠卡者犯罪再入境恐遭嚴審 CBP對永久居民像對遊客

持綠卡者出入境也要注意，一不小心就會被移民局篩選出來。圖為邁阿密機場入境者排隊等待通關。(美聯社)

紐約時報報導，川普 政府掃蕩非法移民 ，在各地機場、邊界關閘、其他美國入口港引發焦慮，即使綠卡 持有人也面臨許多挑剔；綠卡持有人赴國外旅行，要了解自己權益及需知事項，因為他們如果有犯罪紀錄，即使是微罪，想再入境恐怕都要面臨嚴格審查。

情勢變了 擁綠卡也操心

綠卡正式名稱為「永久居民卡」，國土安全部指出，持卡人獲合法授權，得在美國永久居住及工作、收受社會安全、聯邦醫療保險及大學的財務支援、從軍服役。過去綠卡持有人比起外國人，要進出美國邊境時必須操心的事少得多，但川普政府在邊界採取限制措施，另對犯了罪的綠卡持有人也變更嚴格，已然讓情勢改變。

綠卡持有人得在合法永久居留達五年，或者嫁娶美國公民達三年後，申請歸化為美國人。美國公民與移民服務局(USCIS)表示，申請人在那五年期間必須住在美國境內至少913天，才能符合申請公民的資格。

國土安全部估計，截至2024年1月1日持綠卡住在美國的人數達1280萬人，比起前一年要增加7萬人；綠卡持有人必須一直隨身帶著卡片。

旅外逾半年 居美日歸零

川普政府殘酷對待外國人，已然改變美國的性格。在這個新的美國，即使公民都無法確保自己權利不被侵犯。川普已經大談要把美國人送去薩爾瓦多關押起來，遠超出美國法律的管轄範圍；他還讓全國很多大學陷入困境，理由是大學容忍批評以色列在加薩軍事行動的人，不管批評人是美國公民，還是外國學生、教授。

任何綠卡持有人犯了罪，由開車超速到較嚴重罪行，都可以被拒絕再進入美國，或被遞解出境，但法律專家指出，除非犯了重罪，不然政府通常不會針對他們。綠卡持有人另必須在各種旅遊表格提供一致的資訊，例如綠卡表格問題上的答案，必須與電子旅行授權(ETA)上的答案吻合。

綠卡持有人可以連續在美國以外停留365天，但紐約州移民法律師魏爾德斯(Michael Wildes)指出，任何旅外超過六個月會「令人側目」，而且合格申請公民權的居美時日可以重新歸零。

長期未待美 被施壓放棄

另一位移民法律師伯恩斯坦(Brad Bernstein)表示，一些長時間未居留在美的綠卡持有人最近被海關及邊界保護局(CBP)探員施壓，要求他們放棄綠卡身分；CBP對待綠卡持有人的態度，已經變得像對待外國遊客及學生。

川普政府對移民十分嚴格，邊界檢查站執行白宮形容為「先進篩選」(advanced vetting)的舉動，包括拘留及遞解旅客出境，目前讓一些盟邦國家如德國更新給自己國民的旅遊建議，要考量赴美的風險。

國土安全部4月宣布，要審查移民的人，社交媒體有無反猶太人的證據，如果有便拒絕給予移民福利。本措施適用於申請綠卡的人、外國學生及其他「任職於教育機構而與反猶太活動有關的人」。

近幾個月川普政府已逮捕一些支持巴勒斯坦人的示威者，有些人持綠卡，有些持學生簽證，依據的是他們在校園的活動。

魏爾德斯表示，任何綠卡持有人打算在美國以外居留六個月或更久，應申請「重新入境」(re-entry)許可，它讓合法永久居民得以停留海外達兩年。該許可充當證明，指綠卡持有人無意拋棄他們的合法地位。假如要出國前尚未收到許可，魏爾德斯建議出國時帶著申請收據。