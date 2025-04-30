抗川 加總理卡尼率自由黨勝選：不會讓美擁有加拿大

加拿大總理卡尼(中)率領自由黨贏得國會大選，29日在渥太華競選總部鼓掌慶功。卡尼將迅速組閣。(美聯社)

加拿大 總理卡尼 (Mark Carney)領導的自由黨(Liberal)在28日的聯邦大選獲勝，拿下國會169席繼續執政，離單獨過半僅差三席。卡尼在勝選演說中表示，美國總統川普 「試圖瓦解我們」，好讓美國擁有加拿大，誓言絕不會讓此事發生。

川普祝賀 稱與卡尼將會面

川普29日打電話祝賀卡尼當選，卡尼辦公室於雙方通話後發布聲明表示，「兩國領袖一致認為，加拿大和美國作為獨立的主權國家共同努力和共好(mutual betterment)的重要性。為此，兩國領袖同意在不久的將來當面晤談」。

加國自由黨拿169席續執政

加拿大選舉局(Elections Canada)計票結果顯示，在343席的國會中，自由黨拿下169席，保守黨(Conservative)拿下144席，倡導魁北克獨立的「魁人政團」(Bloc Québécois)獲得22席，新民主黨(New Democratic Party)七席，加拿大綠黨(Green Party of Canada)一席。

加拿大此次大選受到全球矚目，主因川普總統對加拿大施壓加關稅，並一再稱要併加國為51州，因此被視為加國人民對川普的「公投」。現任總理卡尼的立場是力擋川普，保守黨黨魁博勵治(Pierre Poilievre)則仿效川普的口號喊「加拿大優先」，被稱為「迷你版川普」。

加拿大選舉局的數據報導，68.5%的合格選民在此次聯邦選舉中投票，這是自1993年以來，最高的投票率。

美聯社報導，部分選區可能重新計票，但保守黨黨魁博勵治(Pierre Poilievre)已承認敗選。

卡尼勝選後，在渥太華告訴支持者：「美國想要我們的地、我們的資源、我們的水和我們國家，這些都不是隨口說說的威脅。」

卡尼表示，加拿大人必須體認到，世界已發生根本性改變，「穩步整合的美加關係已經結束」；第二次世界大戰以來，加拿大仰賴美國維繫的開放全球貿易系統盡管不完美，數十年來為加拿大帶來繁榮，但這不復存在。

對於美加領袖峰會，卡尼表示，日後與川普會面時，將討論「兩個主權國家未來的經濟和安全關係」。

卡尼說：「屆時我們也完全理解，我們有很多、很多美國以外選項可替所有加拿大人帶來繁榮。」

卡尼：加已克服美國背叛

卡尼重申，加拿大已克服「美國背叛」帶來的震驚，但會永遠銘記這些教訓，「我們將打贏這場貿易戰，打造七大工業國集團(G7)中最強的經濟」。

美聯社報導，卡尼和他領導的自由黨勝選，但前方挑戰仍然險峻。

自由黨並未拿下172席的絕對多數，需要仰賴其他小黨才能維持組閣，但此次贏得第三多席次的魁人政團是來自魁北克省的分離主義政黨。

加拿大前總理杜魯多(Justin Trudeau)過去四年依賴共同組閣的新民主黨在此次選舉中的表現不佳，其黨魁駔勉誠(Jagmeet Singh)已表態將下台。

環球郵報(The Globe and Mail)引述自由黨資深官員的說法報導，卡尼將在兩周內任命內閣並重新召集下議院，另一個優先要務則是原本通常在3月或4月提交的年度預算。