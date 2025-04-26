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被捕威州法官助弱勢爭權益 擊敗共和黨對手當選

記者胡玉立／綜合報導
25日被聯邦調查局逮捕的密爾瓦基法官杜根，擔任律師時以協助弱勢聞名，她在法官選舉中曾打敗過共和黨提名的對手。（路透）
25日被聯邦調查局逮捕的密爾瓦基法官杜根，擔任律師時以協助弱勢聞名，她在法官選舉中曾打敗過共和黨提名的對手。（路透）

因涉嫌妨礙移民執法25日遭聯邦當局逮捕的法官漢娜·杜根(Hannah Dugan)，在密爾瓦基進步派圈子廣為人知；這位65歲威州密爾瓦基郡巡迴法院法官，打從法律職涯伊始，即為低收入人群和邊緣群體爭取權益。

杜根2016年擊敗時任威州共和黨州長沃克(Scott Walker)任命人選，當選法官；2022年她順利連任，任期將在2028年到期。

威州共和黨曾提起訴訟稱密爾瓦基拉票活動違法，該案2023年被杜根駁回。

杜根1987年威斯康辛大學法學院畢業後，在提供免費法律服務組織「威斯康辛法律行動」(Legal Action of Wisconsin)任職；她的領英(LinkedIn)專頁顯示，她曾是專門處理住房、公共福利和社會安全案件的律師，1990年至1994年擔任該組織無償公益律師計畫協調員。

杜根擔任法律援助律師時，為窮人辯護。1995年她代表在市中心人行道上乞討的人們，認為禁止他們在那裡乞討是違憲的。2000年杜根向密爾瓦基哨兵報(Milwaukee Journal Sentinel)表示，執法人員以「生活品質」問題開出的罰單數量激增，讓她的客戶很害怕；「他們不願上法庭，更不用說接受審判了，他們特別怕警察；騷擾和虐待的抱怨也增加了。」

杜根曾在2012年司法人員競選時落敗。密爾瓦基哨兵報當時報導，競選期間杜根表示自己無黨無派，將保持公正；她說：「伸張正義是個很艱難的工作。」

密爾瓦基刑事辯護律師金姆(Julius Kim)與杜根相識多年，他25日表示，杜根以維護在司法體系下的「代表性不足群體」權益聞名，「她非常關心社會公義，在法庭上絕不任人擺佈。我認為她認真履行自己的法官職責」。

2021年，杜根曾入圍另類出版物「牧羊人快報」(Shepherd Express)舉辦的密爾瓦基「最值得信賴公職人員」類別決賽。同年，杜根寫了一篇文章詳細介紹威斯康辛州女性法律職業歷史；她在文中透露，她很熱衷的其中一個計畫是：在威州每個法院外拍下自己的照片。

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