窘 國安部長華府餐廳皮包被偷 失3000元現金、多種證件
華府雖是一國之都，但同樣面對持續上升的犯罪問題，就連小偷也敢向統領所有執法部門的國安部長下手。
國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)20日在華盛頓特區的Capital Burger餐廳用餐時遇竊，儘管當時有特勤人員陪同，但仍阻止不了竊案發生。
DHS發言人證實，諾姆被偷走的皮包內有3000元現金、駕照、護照、國土安全部出入證、化妝品、支票、藥物及所住公寓鑰匙等。
諾姆其後在白宮的復活節滾彩蛋活動期向記證實遭偷竊之事，指皮包內有這麼多現金，是因為她打算購復活節禮物給家人及一起吃飯。
DHS發言人說，諾姆一家人，包括子女及孫子孫女都在城裡，故提取了一筆現金請家人吃飯、參加活動。
事發後，特勤局人查看了餐廳的監視保全畫面後，確認竊匪是一名戴著醫用口罩的白人男子，特勤局正展開追捕行動。
Capital Burger餐廳的經理對事件不願多談，並向媒體說「沒有聽說」此事，只請記者向相關單位查詢。
這起盜竊案讓諾姆非常尷尬，她作為國土安部部長，經常說要嚴厲打擊非法移民所造成的嚴重罪案，又說要將涉嫌幫派成員送往薩爾瓦多的監獄，而相關言論一再引起爭議。
儘管聯邦檢察官辦公室稱，就暴力犯罪而言，華府去年犯罪率創下30年來的最低水平，但治安犯罪問題，包括盜竊正日益惡化。
總統川普一直向民主黨籍市長包瑟(Muriel Bowser)施加壓力，不僅要求增加執法力量，還要清理城市內的遊民營地。
川普上個月在他社媒貼文，指「華盛頓特區必須再次變得乾淨安全！需要我們偉大的警察重返街頭，市長或任何其他人都不能找藉口。」同時要求國會眾院立即採納參院通過的華盛頓特區撥款「修復方案」。
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