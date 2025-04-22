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窘 國安部長華府餐廳皮包被偷 失3000元現金、多種證件

編譯盧炯燊／綜合報導
統領全國治安機關的國土安全部長諾姆周日在華府一家餐廳遭人偷走皮包，內有證件及3000元現金。(美聯社)
統領全國治安機關的國土安全部長諾姆周日在華府一家餐廳遭人偷走皮包，內有證件及3000元現金。(美聯社)

華府雖是一國之都，但同樣面對持續上升的犯罪問題，就連小偷也敢向統領所有執法部門的國安部長下手。

國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)20日在華盛頓特區的Capital Burger餐廳用餐時遇竊，儘管當時有特勤人員陪同，但仍阻止不了竊案發生。

DHS發言人證實，諾姆被偷走的皮包內有3000元現金、駕照、護照、國土安全部出入證、化妝品、支票、藥物及所住公寓鑰匙等。

諾姆其後在白宮的復活節滾彩蛋活動期向記證實遭偷竊之事，指皮包內有這麼多現金，是因為她打算購復活節禮物給家人及一起吃飯。

DHS發言人說，諾姆一家人，包括子女及孫子孫女都在城裡，故提取了一筆現金請家人吃飯、參加活動。

事發後，特勤局人查看了餐廳的監視保全畫面後，確認竊匪是一名戴著醫用口罩的白人男子，特勤局正展開追捕行動。

Capital Burger餐廳的經理對事件不願多談，並向媒體說「沒有聽說」此事，只請記者向相關單位查詢。

這起盜竊案讓諾姆非常尷尬，她作為國土安部部長，經常說要嚴厲打擊非法移民所造成的嚴重罪案，又說要將涉嫌幫派成員送往薩爾瓦多的監獄，而相關言論一再引起爭議。

儘管聯邦檢察官辦公室稱，就暴力犯罪而言，華府去年犯罪率創下30年來的最低水平，但治安犯罪問題，包括盜竊正日益惡化。

總統川普一直向民主黨籍市長包瑟(Muriel Bowser)施加壓力，不僅要求增加執法力量，還要清理城市內的遊民營地。

川普上個月在他社媒貼文，指「華盛頓特區必須再次變得乾淨安全！需要我們偉大的警察重返街頭，市長或任何其他人都不能找藉口。」同時要求國會眾院立即採納參院通過的華盛頓特區撥款「修復方案」。

統領全國治安機關的國土安全部長諾姆周日在華府一家餐廳遭人偷走皮包，內有證件及30...
統領全國治安機關的國土安全部長諾姆周日在華府一家餐廳遭人偷走皮包，內有證件及3000元現金。(美聯社)

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