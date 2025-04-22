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物色新人選接任國防部長？白宮否認

編譯廖振堯／綜合報導
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傳白宮已開始尋找新人選來接替赫塞斯的國防部長位置，但消息遭到白宮否認。(歐新社)
傳白宮已開始尋找新人選來接替赫塞斯的國防部長位置，但消息遭到白宮否認。(歐新社)

國防部赫塞斯(Pete Hegseth)3月間捲入「群聊門」，在通訊軟體Signal聊天群組貼出美軍戰鬥機升空作戰的時間。一位官員透露，赫塞斯其實當時在同一軟體還跟另一群組分享相關資訊，包括妻子、兄弟、律師，全國公共廣播電台(NPR)報導，白宮已開始尋找新人選來接替赫塞斯的位置；不過白宮對此否認。

全國公共廣播電台(NPR)報導，該匿名官員稱，赫塞斯使用私人手機的Signal分享空襲葉門青年運動(Houthi)目標的詳細時間。這次洩密發生在空襲前數小時，如果相關資訊被對手截獲，恐危及美國飛行員的安全，先前青年運動已經兩次擊落美國的掠奪者(predator)無人機。

赫塞斯21日稍早在白宮復活節活動上否認有任何不當行為，稱這是媒體伎倆，媒體的匿名消息來源就是心生不滿的前員工，然後以此打擊、毀掉當事人的名譽，「這對我來說行不通」。

赫塞斯指的很可能是上周突然離職的四名國防部人士。前發言人奧利亞特(John Ullyot)辭職後發表了一篇文章，稱在赫塞斯領導下，五角大廈一片混亂，過去一個月全面崩潰的內鬨正在損害川普總統的利益。另三人—國防部高級顧問考德威爾(Dan Caldwell)、國防部副部長的幕僚長卡洛爾(Colin Carroll)、國防部副幕僚長謝爾尼克(Darin Selnick)則受指控向媒體洩密而被開除，三人在X平台發表聯合聲明，稱開除不合情理，並表示甚至不知道被指控洩露了哪些資訊。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)21日在X平台上表示：「NPR報導完全是假新聞，是基於一位匿名消息人士，而該消息人士顯然完全不了解他們在說什麼。正如總統今天上午所說，他堅決支持國防部長。」川普總統同日也為赫塞斯辯護，稱他的防長「做得很好」，並將這場爭議斥為假新聞。

傳白宮已開始尋找新人選來接替赫塞斯的國防部長位置，但消息遭到白宮否認。(歐新社)
傳白宮已開始尋找新人選來接替赫塞斯的國防部長位置，但消息遭到白宮否認。(歐新社)

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