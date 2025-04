白宮復活節滾蛋 破例讓科技巨頭們贊助

國內蛋價高漲且供應吃緊,蛋農團體決定捐贈3萬顆真蛋給白宮,讓一年一度的白宮復活節滾蛋活動得以照常進行。(路透)

今年的白宮 「復活節 滾蛋」活動將於21日在南草坪由第一夫人梅蘭妮亞主持,這次活動首度由矽谷主要科技巨頭如亞馬遜、谷歌、臉書等公司競相贊助,而按傳統,是由民間中小商業行號來贊助。

目前禽流感在養雞場成群成群傳播,蛋價迭創新高。白宮本次滾蛋慶祝活動,其中閱讀室拍照會是由亞馬遜贊助;「兔子跳舞台」(Bunny Hop Stage)由谷歌所有的YouTube贊助;「AI動力體驗及拍照會」(AI-Powered Experience and Photo Opportunity)由臉書、Instagram等社媒的母公司Meta贊助;「復活節鳴鐘拍照會」(Ringing of the Bell Photo Opportunity)則由紐約證交所(New York Stock Exchange)贊助。

其他贊助公司行號、機構就比較切題,例如美國雞蛋協會(American Egg Board)、玩具公會(Toy Association)、國際新鮮果菜協會(International Fresh Produce Association)、國家糖果協會(National Confectioners Association)。

布希總統時代白宮律師潘特(Richard Painter)表示,川普 時代白宮的想法,要在他那個時代,30秒鐘就被否決了。

雖說川普白宮的復活節活動滿是大企業贊助,但川普政府依然在找大型科技公司的麻煩,可能以違反反壟斷法來起訴。司法部21日將辦聽證會,了解谷歌是否壟斷網路搜尋生意。聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)也展開偵辦Meta當初購買Instagram、WhatsApp等經營行為。

有線電視新聞網(CNN)3月報導,白宮在找大企業來贊助慶祝復活節。但按傳統,活動是由私人贊助,主要是美國雞蛋協會,不是找大企業。據說贊助費用高達7萬5000到20萬不等。所捐費用交給非營利組織「白宮歷史協會」(White House Historical Association)。

白宮徵求贊助綱領表示,贊助白宮復活節滾蛋活動,提供財力支援、活動及捐贈,既可為活動生色,同時公司品牌也取得珍貴的能見度、全國認可。