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白宮復活節滾蛋 破例讓科技巨頭們贊助

編譯潘勛／綜合報導
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國內蛋價高漲且供應吃緊，蛋農團體決定捐贈3萬顆真蛋給白宮，讓一年一度的白宮復活節滾蛋活動得以照常進行。(路透)
國內蛋價高漲且供應吃緊，蛋農團體決定捐贈3萬顆真蛋給白宮，讓一年一度的白宮復活節滾蛋活動得以照常進行。(路透)

今年的白宮復活節滾蛋」活動將於21日在南草坪由第一夫人梅蘭妮亞主持，這次活動首度由矽谷主要科技巨頭如亞馬遜、谷歌、臉書等公司競相贊助，而按傳統，是由民間中小商業行號來贊助。

目前禽流感在養雞場成群成群傳播，蛋價迭創新高。白宮本次滾蛋慶祝活動，其中閱讀室拍照會是由亞馬遜贊助；「兔子跳舞台」(Bunny Hop Stage)由谷歌所有的YouTube贊助；「AI動力體驗及拍照會」(AI-Powered Experience and Photo Opportunity)由臉書、Instagram等社媒的母公司Meta贊助；「復活節鳴鐘拍照會」(Ringing of the Bell Photo Opportunity)則由紐約證交所(New York Stock Exchange)贊助。

其他贊助公司行號、機構就比較切題，例如美國雞蛋協會(American Egg Board)、玩具公會(Toy Association)、國際新鮮果菜協會(International Fresh Produce Association)、國家糖果協會(National Confectioners Association)。

布希總統時代白宮律師潘特(Richard Painter)表示，川普時代白宮的想法，要在他那個時代，30秒鐘就被否決了。

雖說川普白宮的復活節活動滿是大企業贊助，但川普政府依然在找大型科技公司的麻煩，可能以違反反壟斷法來起訴。司法部21日將辦聽證會，了解谷歌是否壟斷網路搜尋生意。聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)也展開偵辦Meta當初購買Instagram、WhatsApp等經營行為。

有線電視新聞網(CNN)3月報導，白宮在找大企業來贊助慶祝復活節。但按傳統，活動是由私人贊助，主要是美國雞蛋協會，不是找大企業。據說贊助費用高達7萬5000到20萬不等。所捐費用交給非營利組織「白宮歷史協會」(White House Historical Association)。

白宮徵求贊助綱領表示，贊助白宮復活節滾蛋活動，提供財力支援、活動及捐贈，既可為活動生色，同時公司品牌也取得珍貴的能見度、全國認可。

白宮 復活節 川普

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