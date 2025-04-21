我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

臨時禁令擋下機場大巴 獄警告知無證客「你們很幸運」

記者顏伶如／綜合報導
圖為川普政府移民當局今年2月20日遣返的一批委內瑞拉籍無證客，回到委國西蒙·玻利瓦爾國際機場。(美聯社)
圖為川普政府移民當局今年2月20日遣返的一批委內瑞拉籍無證客，回到委國西蒙·玻利瓦爾國際機場。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)取得拍攝於18日的目擊影片顯示，關押在德州安森(Anson)藍帽拘留中心(Bluebonnet Detention Center)的一批委內瑞拉籍無證移民，原本18日晚要被遣返出境，就在這批無證客被押上大巴士，準備送往30哩外的阿比林機場(Abilene Airport)，途中卻突然折返。 

川普政府援引「外國敵人法」(Alien Enemies Act)驅逐委內瑞拉籍無證移民，但最高法院19日零時過後對驅逐行動下達臨時禁止令。

報導指出，大巴是在最高法院裁決出爐之前中途折返。

報導指出，至少28名拘留者被安排搭乘大巴，其中絕大多數都是委內瑞拉公民，18日晚間被移民局帶往阿比林機場。根據拘留者妻子以及兩名委任律師表示，某些拘留人被告知將被遣送到薩爾瓦多，其他人則被告知要被遣返回委內瑞拉。

至少18輛警車組成的車隊護送移民局的大巴士，車隊來自德州多個執法機關，在德州北部高速公路上沿路閃著警示燈急速行駛。

影片顯示，移民局車隊通過高速公路的機場出口之後，馬上回轉，返回藍帽拘留中心。

川普政府已再訴請最高法院取消臨時禁止令。

配偶被關押在藍帽拘留中心的茱蒂‧萊爾(Judy Maldonado Rall)說，她丈夫厄瓜多‧萊爾(Eduardo Daboin Rall)就是18日晚間移民局大型巴士的乘客之一。她說，19日清晨開了6個半小時的車，從艾爾帕索(El Paso)到安森探視丈夫。

她表示，根據丈夫描述，拘留中心人員突然把某些拘留者叫出來，告知即將遣返並要求簽署名稱為「外國敵人法逮捕與驅逐通知暨拘捕令」(Notice and Warrant of Apprehension and Removal under the Alien Enemies Act)的文件，但拘留者並不知道文件內容為何，某些人因此拒簽。

她說，丈夫一行不知發生了什麼事，回到拘留中心被獄警告知「你們很幸運」，因為這批人原本都要被送往薩爾瓦多。

移民 德州 遣返

上一則

川普政府大驅逐讓國際學生不敢來 多所大學恐面臨斷炊危機

下一則

跟中國賽跑 川普90天談判75國面臨不可能任務

延伸閱讀

紐約10獄警毆打受刑人致死 2人被控二級謀殺

紐約10獄警毆打受刑人致死 2人被控二級謀殺
川普打擊無證客受挫 最高法院令暫停驅逐委內瑞拉黑幫移民

川普打擊無證客受挫 最高法院令暫停驅逐委內瑞拉黑幫移民
最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫的委內瑞拉無證客

最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫的委內瑞拉無證客
餐飲全球最貴 這座機場1根香蕉6歐元

餐飲全球最貴 這座機場1根香蕉6歐元

熱門新聞

白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

2025-04-16 02:28
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組