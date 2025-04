臨時禁令擋下機場大巴 獄警告知無證客「你們很幸運」

圖為川普政府移民當局今年2月20日遣返的一批委內瑞拉籍無證客,回到委國西蒙·玻利瓦爾國際機場。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)取得拍攝於18日的目擊影片顯示,關押在德州 安森(Anson)藍帽拘留中心(Bluebonnet Detention Center)的一批委內瑞拉籍無證移民 ,原本18日晚要被遣返 出境,就在這批無證客被押上大巴士,準備送往30哩外的阿比林機場(Abilene Airport),途中卻突然折返。

川普政府援引「外國敵人法」(Alien Enemies Act)驅逐委內瑞拉籍無證移民,但最高法院19日零時過後對驅逐行動下達臨時禁止令。

報導指出,大巴是在最高法院裁決出爐之前中途折返。

報導指出,至少28名拘留者被安排搭乘大巴,其中絕大多數都是委內瑞拉公民,18日晚間被移民局帶往阿比林機場。根據拘留者妻子以及兩名委任律師表示,某些拘留人被告知將被遣送到薩爾瓦多,其他人則被告知要被遣返回委內瑞拉。

至少18輛警車組成的車隊護送移民局的大巴士,車隊來自德州多個執法機關,在德州北部高速公路上沿路閃著警示燈急速行駛。

影片顯示,移民局車隊通過高速公路的機場出口之後,馬上回轉,返回藍帽拘留中心。

川普政府已再訴請最高法院取消臨時禁止令。

配偶被關押在藍帽拘留中心的茱蒂‧萊爾(Judy Maldonado Rall)說,她丈夫厄瓜多‧萊爾(Eduardo Daboin Rall)就是18日晚間移民局大型巴士的乘客之一。她說,19日清晨開了6個半小時的車,從艾爾帕索(El Paso)到安森探視丈夫。

她表示,根據丈夫描述,拘留中心人員突然把某些拘留者叫出來,告知即將遣返並要求簽署名稱為「外國敵人法逮捕與驅逐通知暨拘捕令」(Notice and Warrant of Apprehension and Removal under the Alien Enemies Act)的文件,但拘留者並不知道文件內容為何,某些人因此拒簽。

她說,丈夫一行不知發生了什麼事,回到拘留中心被獄警告知「你們很幸運」,因為這批人原本都要被送往薩爾瓦多。